18.8 مليار درهم صفقات آيدكس ونافدكس على مدار أربعة أيام

بلغت قيمة صفقات الأيام الأربعة الأولى من معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2017" والدفاع البحري "نافدكس 2017" ما يزيد على 18.8 مليار درهم من خلال 82 صفقة أغلبها لشركات محلية.

وتم إبرام 20 صفقة بقيمة 3.422 مليار درهم في اليوم الرابع من المعرض فيما تم إبرام 31 صفقة بقيمة 4 مليارات و75 مليونا و627 ألفا و554 درهما في اليوم الثالث إلى جانب إبرام 10 صفقات بقيمة بلغت 6 مليارات و919 مليونا و623 ألف درهم في اليوم الثاني فيما وصل عدد صفقات اليوم الأول 21 صفقة بقيمة تجاوزت 4 مليارات و416 مليون درهم، وشملت الصفقات 13 شركة محلية و7 شركات إقليمية وعالمية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور العقيد الركن البحري فهد الذهلي المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس 2017"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأعلن سعادة العميد الركن طيار راشد الشامسي عن التعاقد مع انترناشيونال جولدن جروب المحلية لتجهيز البنية التحتية لمشروع تقنية المعلومات بمبلغ 46 مليونا و 900 ألف درهم ومع شركة Rheinmentall Air Defence السويسرية لتقديم المعاونة الفنية لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ 6 ملايين و 836 ألفا و 400 درهم إلى جانب التعاقد مع شركة اي مارين المحلية لتمديد كابلات بحرية بمبلغ 27 مليون درهم.

وأوضح أنه تم التعاقد مع الشركة المحلية كركال للذخائر الخفيفة لشراء وتوريد أسلحة بمبلغ 409 ملايين و 245 ألف درهم والتعاقد مع كوندور لمعالجة النفايات الطبية لتوفير خدمات نقل ومعالجة النفايات الطبية بقيمة مليونين و 394 ألف درهم.

فيما تم التعاقد مع أحمد المزروعي للصناعات المعدنية المحلية لتصنيع وتركيب قواعد الأسلحة الخفيفة وصيانة الأهداف المتحركة لميادين الرماية والمعادن والأجهزة بمبلغ 20 مليون درهم.

وأشار سعادته إلى التعاقد مع شركة الفطيم للسيارات لتقديم الاسناد الفني "صيانة واصلاح آليات التويوتا واللكزس والهينو" بمبلغ 20 مليون درهم إماراتي، فيما تم التعاقد مع" ROYAL JET AIRCRAFT RENTAL " المحلية لتوفير خدمات النقل الجوي لكبار الشخصيات بمبلغ 60 مليون درهم إماراتي.. وكذلك التعاقد مع شركة " Thales Security Communication " الفرنسية لشراء قطع غيار منظومة اتصالات بمبلغ 26 مليونا و 693 ألفا و 876 درهما إماراتيا.

وأوضح أنه تم التعاقد أيضا مع الشركة الفرنسية " Aviation Dassault " لتقديم الاسناد الفني لطائرات القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمية 51 مليون درهم و مع شركة فرنسية آخرى وهي" Thales Security Communication " لشراء وتركيب محطات لنظام الاتصال الجوي بمبلغ 38 مليونا و 657 ألفا و 681 درهما إماراتيا.

وأضاف سعادته إنه تم التعاقد مع شركة " Agustawestaland Aviation Services " الإيطالية لتحديث أثاث المقصورة الداخلية لطائرات كبار الشخصيات بمبلغ 8 ملايين و 980 ألفا و 242 درهما إماراتيا ومع شركة" Raytheon " الأمريكية لشراء ذخائر لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ مليار و 296 مليونا و 412 ألفا و 386 درهما إماراتيا.. ومع شركة الامارات للسيارات المحلية لصيانة واصلاح وعمرة سيارات المرسيدس بمبلغ 30 مليون درهم إماراتي.

وأعلن سعادته عن التعاقد مع الشركة المحلية بركان للذخيرة لشراء ذخائر لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ 36 مليونا و 362 ألفا و 700 درهم و مع الامارات لتكنولوجيا الدفاع لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بمبلغ 59 مليونا و 117 ألفا و 421 درهما إماراتيا.

فيما تم التعاقد مع شركة ترست المحلية لشراء معدات بقيمة 300 مليون درهم إماراتي إضافة إلى التعاقد مع الشركة المحلية ستار سات لايت للاتصالات لشراء محطات الاتصالات الفضائية بمبلغ 745 مليونا و 235 ألف درهم إماراتي.

وكشف سعادته عن التعاقد مع شركة " Satellite Imaging Technologies Gmbh " الأمريكية لتقديم خدمات استئجار أقمار تصوير فضائي بمبلغ 96 مليونا و 967 ألفا و 200 درهم إماراتي و مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية لتوريد كاميرات حرارية ومحطات التحكم الأرضي بمبلغ 140 مليونا و 318 ألفا و 669 درهما.

وكان اليوم الأول من معرضي أيديكس ونافداكس قد شهد إبرام 21 صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات و 416 مليون درهم .. فيما شهد اليوم الثاني إبرام 10 صفقات بقيمة بلغت 6 مليارات و919 مليونا و623 ألف درهم، أما اليوم الثالث فقد شهد إبرام 31 صفقة بقيمة بلغت 4 مليارات و75 مليونا و627 ألفا و554 درهما ليبلغ مجموع صفقات الأيام الأربعة 82 صفقة بملبغ يزيد عن 18 مليارا و833 مليون درهم.