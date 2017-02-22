التضخم في السعودية يدخل النطاق السالب لأول مرة منذ سنوات

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدّل التضخم في المملكة العربية السعودية دخل في النطاق السالب لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.
ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة لمستوى (-0.4 %) خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضاً إلى 136.5 نقطة خلال يناير/كانون الثاني 2017 وفقاً لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ 137.1 نقطة خلال يناير/كانون الثاني 2016.
وفيما يلي جدول يوضح تطور مستوى التضخم بالسعودية منذ بداية 2016:
الشهر التضخم
يناير 2016 4.3 %
فبراير 4.2 %
مارس 4.3 %
أبريل 4.2 %
مايو 4.1 %
يونيو 4.1 %
يوليو 3.8 %
أغسطس 3.3 %
سبتمبر 3.0 %
أكتوبر 2.6 %
نوفمبر 2.3 %
ديسمبر 1.7 %
يناير 2017 0.4 %
وجاء تراجع التضخم خلال يناير/كانون الثاني الماضي بفضل انخفاض قسم "الأغذية والمشروبات" بنسبة 4.2 بالمئة، حيث يعتبر أهم قسم في نسبة حساب مؤشر التضخم، كما شهدت ثلاثة أقسام أخرى انخفاضا وهي "النقل" و"المطاعم والفنادق" و"الترويج والثقافة" بنسب متفاوتة.
وسجلت باقي المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعاً خلال يناير/كانون الثاني لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من 2016.
وكانت مجموعتا "التبغ" و"الاتصالات" الأكثر ارتفاعا خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 19.9 و2.8 بالمئة على التوالي.المزيد من أخبار السعودية
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