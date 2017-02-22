الشرطة الإندونيسية تدهمهم عشرات السعوديين وتعتقلهم

اعتقلت السلطات الإندونيسية ليل أمس الثلاثاء عشرات السعوديين في منطقة بونشاك في الجبل الأخضر دون معرفة أسباب ذلك.

وأكدت صحيفة "سبق" السعودية أن السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي أنهى؛ فجر اليوم الأربعاء، معاناة المعتقلين السعوديين بعد أن تمّ دهمهم من قِبل الشرطة الإندونيسية.

ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن عددٌ من السعوديين إن الشرطة قامت بدهمهم في المنازل وفي المطاعم وفي الشوارع، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس، وإركابهم في حافلات وتمّ نقلهم إلى جاكرتا 130 كلم لوزارة الجوازات الإندونيسية بعد أن تمّ سحب جوازاتهم السعودية؛ حيث بلغ العدد نحو 200 مواطن، وبيّنوا أنهم تلقوا معاملة سيئة من قِبل الشرطة وعاشوا ليلة مرعبة؛ حيث تمّ منع عدد من المرضى بأخذ أدويتهم.

وأضافوا أن ذلك دفع عدداً منهم إلى التواصل مع السفارة السعودية؛ "حيث وصل السفير السعودي فجراً، وقام بإنهاء احتجازنا ونقلنا إلى مقر السفارة السعودية وتمّ تسليمنا الجوازات، فيما تمّ نقل اثنين من السعوديين للمستشفى من قِبل السفارة لتلقي العلاج".

وأكدوا أنه لم يتبين حتى الآن أسباب هذا الاحتجاز.

وتعد إندونيسيا من الوجهات السياحية المفضلة لدى كثير من السياح السعوديين في الشتاء نظراً للطقس الدافئ نسبياً والميزة الكبرى ممثلة في رخص الأسعار بالإضافة لصدور قانون جديد يمنح مواطني 100 دولة من بينها المملكة الدخول إلى اندونيسيا بدون تأشيرة والحصول عليها في المطارات.

وبحسب إحصاءات العام 2015، زاد عدد السياح السعوديين بنسبة 9.10 بالمئة ليصل إلى 160.463 زيارة مقارنة مع 147.074 في 2014.

ويشير مؤشر السياحة والسفر للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2015 إلى أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ50 من بين 141 دولة سياحية في العالم وتعتبر السعودية الدولة الأولى في الشرق الأوسط من حيث عدد السياح إلى إندونيسيا.