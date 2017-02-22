Arabian business
سياسة واقتصاد

"نزاهة": رفعنا موضوع ابن الوزير إلى العاهل السعودي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"نزاهة": رفعنا موضوع ابن الوزير إلى العاهل السعودي

أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية رفع موضوع ابن وزير الخدمة المدنية إلى المقام السامي.

 

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن تصريح عبدالرحمن العجلان جاء على هامش اختتام فعاليات مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، أمس الثلاثاء.

 

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قد أعلنت قبل أشهر نتائج التحقيق في توظيف ابن وزير الخدمة المدنية، واكتشفت تجاوزات مماثلة في 10 وزارات في برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة) وهي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

 

وبدأت القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما أظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عبدالله العرج ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج يتقاضى راتباً قيمته 21600 ريال قبل أن يتقدم أحد المواطنين السعوديين ببلاغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن القضية للنظر فيها.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

تحقيقات نزاهة تكشفت منح بعض الوزارات السعودية رواتب للكفاءات بـ 100 ألف ريال

70 موظفاً سعودياً متورطاً في تجاوزات التوظيف في الوزارات الـ 10

السعودية: تبرئة وزير الخدمة المدنية خالد العرج وإدانة تعيين ابنه

نزاهة السعودية: نجمع المعلومات حول شبهة فساد في توظيف ابن الوزير وقوائم الأقارب في الجامعات

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

أمريكا تطبق قواعد جديدة لترحيل المهاجرين

توطين الوظائف القيادية "يقضي على البطالة بالسعودية"

80 ألف سوري يستوفون شروط الحصول على الجنسية التركية وتأجيل البت لبعد الاستفتاء

"إكسبو دبي" يطرح مناقصة لتصنيع منتجات غذائية تقليدية إماراتية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ناسا تعلن الكشف عن نظام شمسي جديد بكواكب شبيهة بالأرض

الصينيون يتطلعون إلى الطرح الأولي.. وأرامكو تطلب مساعدة بنوك غربية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »