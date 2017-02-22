"نزاهة": رفعنا موضوع ابن الوزير إلى العاهل السعودي

أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية رفع موضوع ابن وزير الخدمة المدنية إلى المقام السامي.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن تصريح عبدالرحمن العجلان جاء على هامش اختتام فعاليات مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، أمس الثلاثاء.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قد أعلنت قبل أشهر نتائج التحقيق في توظيف ابن وزير الخدمة المدنية، واكتشفت تجاوزات مماثلة في 10 وزارات في برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة) وهي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

وبدأت القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما أظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عبدالله العرج ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج يتقاضى راتباً قيمته 21600 ريال قبل أن يتقدم أحد المواطنين السعوديين ببلاغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن القضية للنظر فيها.