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سياسة واقتصاد

السعودية تطلب التقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك دولية بالدولار

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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السعودية تطلب التقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك دولية بالدولار

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية أرسلت طلباً للبنوك للتقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي.

 

وقالت المصادر إن السعودية خاطبت البنوك التي شاركت في أول إصدار سندات دولي من المملكة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

 

وكان أول إصدار سندات سعودي الأكبر من نوعه في الأسواق الناشئة حيث بلغت قيمته 17.5 مليار دولار.

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