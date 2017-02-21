العاهل السعودي يزور إندونيسيا الشهر القادم

(رويترز) - قال مسؤولون إندونيسيون إن العاهل السعودي الملك سلمان سيزور جاكرتا وبالي في إندونيسيا ترافقه حاشية من 1500 شخص من بينهم عشرة وزراء أثناء جولته الآسيوية الشهر القادم.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الاندونيسي برامونو أنونج للصحفيين اليوم الثلاثاء "بالنسبة لنا هذه زيارة تاريخية" مضيفا أن الملك سلمان سيزور إندونيسيا في الفترة من الأول إلى التاسع من مارس آذار وأنه سيقضى الأيام الستة الأخيرة من رحلته "للاسترخاء" في بالي.

وقال أنونج إن الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو يأمل بأن تجلب الزيارة استثمارات سعودية تصل إلى 25 مليار دولار.

ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية.

والزيارة السابقة لملك سعودي إلى إندونيسيا كانت قبل نحو 46 عاما عندما زار العاهل الراحل الملك فيصل الأرخبيل.

وتأمل إندونيسيا بأن تساعد الزيارة في تعزيز العلاقات بين شركتها للطاقة المملوكة للدولة (برتامينا) وشركة أرامكو السعودية اللتين تعملان معا لتحديث مصفاة سيلاكب أكبر مجمع لتكرير النفط في اندونيسيا بينما تتطلع إلى مشاريع أخرى للتطوير.

وقال توماس ليمبونج رئيس هيئة تنسيق الاستثمار في اندونيسيا للصحفيين "نحن نستهدف استثمارات."

وقال أنونج إن إندونيسيا -أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان- تأمل بأن تساعد السعودية في تشجيع الأفكار الإسلامية المعتدلة من خلال برامج للتعليم الديني.

وتتوقع اندونيسيا توقيع اتفاقيات مع السعودية لزيادة وتيرة الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى اندونيسيا وأعداد الزائرين.

وقال نائب وزير الخارجية الاندونيسي عبد الرحمن فاخر إن أطول مرحلة في رحلة الملك سلمان إلى آسيا هذا العام ستكون في اندونيسيا.

وأضاف قائلا "هذا ترويج في حد ذاته أيضا ونأمل بأن يزيد هذا أعداد السائحين الذين يصلون من الشرق الأوسط."

وتريد إندونيسيا أيضا أن تستغل الزيارة لزيادة حصتها السنوية من الحجاج إلى الأماكن الإسلامية المقدسة في السعودية والفوز بتعهدات لتحسين صحة وسلامة الحجاج والاندونيسيين الآخرين في المملكة.