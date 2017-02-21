مشاركون من 60 دولة في الدورة الـ 25 لمعرض دبي للقوارب

يشارك عارضون من 60 دولة حول العالم في الدورة ـ 25 من معرض دبي العالمي للقوارب الذي يقام في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل.

ويشهد المعرض الذي يقام في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي 38 إطلاقًا عالميًا وإقليميًا جديداً منها 19 يختًا فاخرًا من بينها يخت سيلفرفاست البالغ طوله 77 مترًا ويخت جوي البالغ طوله 70 مترًا من تصنيع فييدشب ويخت ماجستي 155 بطول 47 مترًا من إنتاج شركة جلف كرافت.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يشارك بالعرض في دورة هذا العام من الحدث 450 قارباً وزورقاً تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار درهم وستشهد الدورة مشاركة 87 شركة علامة تجارية جديدة من بينها فايرلاين لليخوت و 3أم مارين وسي بوب و أوفر بلو لليخوت و دي إي بي إيه لتصاميم اليخوت الداخلية وأورتيغا لصناعة الغواصات وغيرها.

وتسلّط الدورة الأضواء على دبي كواحدة من أفضل وجهات الملاحة الترفيهية وأكثرها حيوية وإبداعًا في العالم.

وقد نما معرض دبي العالمي للقوارب خلال 25 عامًا بشكل كبير منذ انطلاقه لأول مرة في عام 1992 وتوسّع من مجرد معرض صغير يُقام بين "خور دبي ومركز دبي التجاري العالمي" إلى أن أصبح أحد أهم الفعاليات في عالم الصناعات البحرية.

وأوضح سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والمستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب أن المعرض في دورته الخامسة والعشرين نما جنبًا إلى جنب مع نمو صناعة الملاحة الترفيهية بدبي، ومع الاستثمار المتواصل في البنية التحتية البحرية ومشاريع الوجهات البحرية بالإضافة إلى الطقس الدافىء والبيئة الجذابة أصبحت دبي عاصمة عالمية للصناعة البحرية.

من جهته أكد محمد حارب الرئيس التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعضو مجلس الإدارة أن دبي رسخت مكانتها كمركز حيوي لصناعة الملاحية الترفيهية في المنطقة بفضل عناصر الجذب الكثيرة لصناع القوارب وتشكيلتها الواسعة والكبيرة من المراسي والمنتجات والخدمات المتعلقة بالرياضات البحرية.