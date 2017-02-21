15.4 مليار درهم قيمة صفقات "آيدكس و نافدكس 2017" خلال ثلاثة أيام

بلغ حجم صفقات معرضي ومؤتمري الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري نافدكس 2017 " ــ في ثلاثة أيام ــ حوالي 15.4 مليار درهم من خلال 62 صفقة أغلبها لشركات محلية.

وتم اليوم إبرام 31 صفقة بقيمة حوالي أربعة مليارات و75 مليونا و 627 ألف درهم فيما وقعت أمس 10 صفقات بحوالي ستة مليارات و 919 مليونا و 623 ألف درهم، أما في اليوم الأول فقد وصل عدد الصفقات 21 صفقة بقيمة تجاوزت أربعة مليارات و 416 مليون درهم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال اللواء ركن طيار اسحاق صالح البلوشي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس" إن حجم الصفقات خلال الأيام الثلاثة الأولى من "آيدكس و نافدكس 2017"، يؤكد النجاح الكبيرالذي حققه المعرض متوقعا أن يشهد المعرض توقيع صفقات بقيمة تتجاوز الدورات السابقة .

وأكد أهمية تدشين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السفينة "أريلة" التابعة للقوات المسلحة إضافة إلى الحضور اللافت من الزوار.

وأعلن العميد الركن طيار راشد الشامسي المتحدث الرسمي باسم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2017" إبرام 31 صفقة بقيمة حوالي أربعة مليارات و 75 مليونا و 627 ألف درهم في اليوم الثالث للفعاليات.

وأوضح المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في آيدكس 2017 بحضور العقيد الركن البحري فهد الذهلي المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس 2017" ــ أن الصفقات شملت 19 شركة محلية و 12 شركة إقليمية وعالمية .

وأعلن سعادة العميد الركن طيار راشد الشامسي عن التعاقد مع انترناشيونال جولدن جروب لتنفيذ البنية التحتية لأنظمة المعلومات والاتصالات بمبلغ 76 مليونا و494 الف درهم والتعاقد مع شركة"Rheinmentall Air Defence " السويسرية للاسناد الفني وتوريد قطع غيار واعمال الصيانة والاصلاح لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ 34 مليون درهم.

وأفاد سعادته عن التعاقد مع شركة " Raytheon " الأمريكية لشراء معدات وقطع غيار لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ 828 مليونا و261 الف درهم وكذلك التعاقد مع شركة الجابر المحلية لتوريد قطع غيار لصالح القوات البرية بمبلغ 36 مليون درهم.

وأفاد سعادته عن التعاقد مع الشركة المحلية الأخرى نافال للحلول المتقدمة لشراء منظومة تحديد دقة اصابة الطلقات بمبلغ 11 مليونا و243 الف درهم والتعاقد مع جلوبال لامداد الطيران – جال المحلية لتقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع الطائرات بقيمة 50 مليون درهم وكذلك تم التعاقد مع المسعود للسيارات المحلية لصيانة واصلاح الآليات بمبلغ 40 مليون درهم.

وأشار سعادته إلى التعاقد مع شركة " BAE Systems " وهي شركة سويدية لشراء أنظمة لصالح القوات البحرية بمبلغ 60 مليون درهم والتعاقد مع " Technology Chemring Solutions Limited" وهي شركة بريطانية لشراء أنظمة استطلاع الاسلكي بمبلغ 8 ملايين و934 الف درهم وكذلك التعاقد مع شركة " HESCO Bastion Limited " البريطانية لشراء مواد وتجهيزات هندسية "HESCO " بمبلغ 67 مليونا و168 الف درهم.

وكشف سعادته عن التعاقد مع شركة " Harris Corporation Communication Systems " الأمريكية لشراء أجهزة راديو وملحقاتها بمبلغ 77 مليونا و129 الف درهم والتعاقد مع الشركة المحلية اعتماد القابضة لصيانة المنظومة الأمنية للحدود والمنشآت الجوية بقيمية 285 مليون درهم وكذلك التعاقد مع شركة " The Boeing " الأمريكية لإدارة مشبهات طائرات النقل لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ 68 مليونا و685 الف درهم.

وأضاف سعادته أنه تم التعاقد مع شركة " Blucher GmbH " الألمانية لشراء بدلات واقية وملحقاتها بمبلغ 164 مليونا و916 الف درهم والتعاقد مع " DST Defence Service Tracks " وهي شركة ألمانية أخرى لتطوير ورفع كفاءة مدافع القوات البرية بمبلغ 87 مليون درهم وكذلك تم التعاقد مع شركة " Solutions Minewolf " السويسرية لشراء معدات كسح الالغام وازالة المتفجرات بمبلغ 16 مليونا و132 الف درهم.

وأفاد سعادته بالتعاقد مع شركة " Paramount " من جنوب أفريقيا لشراء آليات " X88 " بمبلغ 10 ملايين و120 الف درهم والتعاقد مع مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بمبلغ 84 مليونا و919 الف درهم وكذلك تم التعاقد مع شركة سهام الخليج المحلية لشراء وتوريد ذخائر بقيمة 226 مليونا و533 الف درهم .

وتم التعاقد مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية لتوفير الدعم المتكامل ILS للطائرات المسيرة بمبلغ 337 مليونا 23 الف درهم والتعاقد مع شركة المسعود المحلية لتقديم الإسناد الفني بقيمة 54 مليون درهم وكذلك تم التعاقد مع شركة درويش بن أحمد وأولاده وهي شركة محلية، لشراء عدد من رؤوس تريلا نوع المأن وعدد من المقطورات لناقلات الدبابات بمبلغ 55 مليونا و952 الف درهم.

كما تم التعاقد مع جمعية القوات المسلحة، لتوريد أهداف للميادين بمبلغ 5 ملايين درهم والتعاقد مع " CAE Maritime Middle East " المحلية لشراء وتركيب معدات مشبهات ومركز التدريب البحري بقيمة 275 مليونا و475 الف درهم وكذلك تم التعاقد مع شركة "بيانات" المحلية وهي شركة محلية لرخص البرمجيات وانتاج المعلومات المكانية بمبلغ 277 مليون درهم.

ومن العقود الأخرى التي تمت خلال اليوم الثالث من معرض أيدكس عقد مع شركة الشمال للحلول العسكرية لتدريب المرشحين الطيارين في كلية بيكر الاسترالية بقيمة 143 مليونا و300 الف درهم وكذلك تم التعاقد مع شركة بالمز الرياضية المحلية لتوفير مدربين بتخصيص مدربي رياضة الجوجيتسو والقتال العسكري بمبلغ 365 مليونا و351 الف درهم.

وأشار سعادته إلى التعاقد مع شركة ماتريكس المحلية لشحن المواد من وإلى الدولة بموجب العقود التجارية والاتفاقيات الحكومية الأمريكية "FMS CASES " بمبلغ 114 مليونا و964 الف درهم والتعاقد مع مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات لشراء قطع غيار الآليات العسكرية بمبلغ 96 مليونا و952 الف درهم وكذلك التعاقد مع اكاديمية الطيران العالمية – هورايزن ولتأهيل وتطوير مهارات الطياريين بمبلغ 30 مليون درهم كما تم التعاقد مع مؤسسة اطلس للاتصالات لشراء وتركيب أجهزة طائرات بمبلغ 48 مليونا و70 الف درهم .

وكان اليوم الأول من معرضي أيدكس ونافداكس شهد إبرام 21 صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات 416 مليون درهم وشهد اليوم الثاني إبرام 10 صفقات بقيمة بلغت 6 مليارات و919 مليونا و623 ألف درهم ليبلغ مجموع صفقات الأيام الثلاثة 62 صفقة بملبغ يزيد عن 15 مليارا و410 ملايين درهم.