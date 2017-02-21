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سياسة واقتصاد

السعودية تنشئ أكبر وحدة تحلية مياه بالعالم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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السعودية تنشئ أكبر وحدة تحلية مياه بالعالم

وقع عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مع الشركة العربية وشركة ساساكورا للمياه والطاقة اليابانية عقد إنشاء وحدة تحلية المياه بمحطة الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير (MED) بطاقة إنتاجية 91.200 م٣ يومياً من المياه المحلاة وبتكلفة مالية تبلغ 465 مليون ريال ومدة تنفيذ المشروع ستستغرق 20 شهراً.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قال علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن هذه الوحدة تعدّ أكبر وحدة تحلية مياه بهذه التقنية وأعلى كفاءة بالعالم سيتم إنشاؤها بمحطة تحلية الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير ووفق أحدث المواصفات الفنية من أجل زيادة الإنتاج للمياه المحلاة من محطات الشعيبة لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة من بالمياه المحلاة.

وأوضح "الحازمي" أن المشروع سينفذ بمشاركة جهات عالمية وكذلك مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في الجوانب الفنية للمشروع.

وأضاف إن هذه التقنية تمتلكها المؤسسة بحمد الله وهي ضمن جهود المؤسسة في نقل التقنية وتملك المعرفة لتوطين هذه الصناعة لتصبح المملكة مستقبلاً إحدى الدول المصنّعة للمحطات محلياً في ظل ما تتمتع به من كوادر فنية وعلمية قادرة على تحقيق هذه التطلعات.

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