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سياسة واقتصاد

تبرئة موانئ دبي العالمية من سوء السلوك بشأن محطة في جيبوتي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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تبرئة موانئ دبي العالمية من سوء السلوك بشأن محطة في جيبوتي

(رويترز) - قالت حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم من جميع الاتهامات الموجهة إليها بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز لتشغيل محطة حاويات في جيبوتي.

 

وفي 2014 قدمت حكومة جيبوتي شكاوى تتهم فيها موانئ دبي العالمية التي تمتلك حكومة الإمارة حصة أغلبية فيها بدفع مبالغ بشكل غير قانوني لضمان الفوز بعقد امتياز مدته 50 عاما لمحطة "دوراليه" للحاويات حسبما قالت حكومة دبي.

 

وقالت دبي اليوم الثلاثاء إن المحكمة برأت موانئ دبي العالمية من الاتهامات ورفضت مزاعم المدعين وألزمتهم بتحمل تكاليف التقاضي. وظلت الشركة تدير المحطة طوال فترة النزاع.

 

 

يُذكر أن محطة حاويات "دوراليه" التي تُعدُّ من محطات الحاويات الأكثر تطوراً تقنياً على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، قد تم افتتاحها في العام 2009، حيث قامت موانئ دبي العالمية ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع أثيوبيا، وفق صحيفة البيان.

 

 

تتمتع محطة موانئ دبي العالمية-دوراليه بموقع استراتيجي على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسية التي تصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويقع الميناء على طريق التجارة شرق-غرب ويعد مركزا آمنا في المنطقة للشحنات العابرة والأنشطة المشابهة، في حين تعتبر المحطة أكبر جهات التوظيف في جيبوتي إذ يعمل فيها حوالي 1000 موظف ويمثل الجيبوتيون حوالي 99% منهم.

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