يونايتد ورلد إنفراستركتشر تتطلع لتوفير مراكز حضرية لـ15 مليون شخص

أعلنت يونايتد ورلد انفراستركتشر (United World Infrastructure) الشركة المتخصصة بتمويل وتنمية وإدارة الجيل القادم من المدن، عن وضعها خطط مستقبلية لتوفير خدمات البنى التحتية لـ15 مليون شخص بحلول العام 2030.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تتوقع يونايتد ورلد انفراستركتشر (UWI) -التي تتخذ من دبي وواشنطن العاصمة مقراً لها- بموجب الخطط التي وضعتها أن تطور محفظتها الحضرية من خلال تلبية الاحتياجات العالمية للمدن المتوسطة وذلك في ضوء زيادة معدلات الهجرة من القرى إلى المدينة وتزايد تعداد السكان عالمياً بصورة متسارعة، مع توقعات بأن يصل تعداد السكان العالمي إلى 9 مليار نسمة بحلول العالم 2050.

وعلى هذا الأساس، تسعى UWI لبناء مراكز حضرية جديدة في المناطق التي تحوي تجمعات كبيرة للسكان في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا، وهي المناطق التي تأوي 20 بالمئة من تعداد السكان العالمي حالياً.

وقالت ڨافا فالابور المدير في يونايتد ورلد انفراستركتشر (UWI) "تشير التوقعات إلى هجرة أكثر من 1.2 مليار شخص من القرى باتجاه المدن خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، وهي معدلات غير مسبوقة تمثّل تحديات وفرص بذات الوقت لكل من الأمم والحكومات على حد سواء، حيث تشكّل المدن حجر الأساس للتقدّم والتنمية الاقتصادية، ما يفرض عليها الاستمرار في توفير الازدهار والحراك الاجتماعي للملايين من الأفراد الباحثين عنه".

وأضافت "يرتكز نهجنا للتنمية الحضرية على التزامنا ببناء مدن أفضل وأسعد، والإسراع بتحقيق العصر الجديد من التمدّن الذي يوازن ما بين تجربة المواطنة مع الحاجة لأن تكون المدن مستدامة اقتصادياً وبيئياً، ويتيح لنا موقعنا الاستراتيجي في دبي الوصول إلى كافة أقاصي الأرض، وهو ما يعتبر أمراً جوهرياً لتقديم خدمات بنى تحتية لما يقارب 15 مليون شخص بحلول العام 2030".

يذكر أن يونايتد ورلد انفراستركتشر كانت قد أطلقت مدينتها الرائدة "ميديني إسكندر" بشكل رسمي في ماليزيا، وهي المدينة التي بنيت لتضم 400 ألف نسمة وعلى مسافة 40 دقيقة من مطار سنغافورة الدولي. حيث تمتد ’ميديني إسكندر‘ على مساحة 2,230 دونم في منطقة جوهور وتم تطويرها من قبل ورلد انفراستركتشر (UWI) بالتعاون مع ’خزنة ناسيونال بيرهاد‘ و’ميتسوي أند كو‘.

وتعمل يونايتد ورلد إنفراستركتشر مع شركائها الحكوميين والممثلين عن المجتمع للتعاون في توفير بيئة تندمج بعناية ودقة مع الإطار العام من الحياة الحضرية أو الريفية المحيطة، حيث تجمع الشركة العناصر التي تساعد على النمو الاقتصادي وتحقيق سعادة المجتمع والمشاركة الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتعمل مع صناديق الثروة السيادية ومكاتب القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والحكومات لتخصيص الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير مدن يونايتد ورلد انفراستركتشر المصممة لاستيعاب ما لا يقل عن 250 ألف نسمة ولاحتضان للشركات المحلية والدولية والزوار الذين يقصدونها.

ومن المتوقع أن يزداد تعداد سكان العالم بأكثر من مليار نسمة خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، ليصل إلى 8.5 مليار شخص بحلول العام 2030 وإلى 9.7 مليار شخص في 2050 و11.2 مليار في 2100، ومن المتوقع أيضاً أنه بحلول 2030 سيتضاعف عدد سكان المدن في الدول النامية، في حين ستتضاعف المساحة التي تشغلها المدن ثلاثة أضعاف. ومن أجل توفير خدمات البنى التحتية لـ15 مليون نسمة بحلول 2030، ستلعب يونايتد ورلد انفراستركتشر (UWI) دوراً رئيسياً في تأسيس مراكز حضرية مستدامة ونابضة بالحياة اقتصادياً وقادرة على الإسهام في حركة النمو العالمي.

وبحسب البيانن فإن يونايتد ورلد انفراستركتشر (UWI) هي شركة ذات أعمال عالمية وتستثمر في الاستحواذ وتطوير وإدارة الأصول العقارية والبنى التحتية للتحفيز على النمو الاقتصادي وتناقل التقنية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالتزامها نحو المجتمعات المتمحورة حول السكان، تعمل يونايتد ورلد انفراستركتشر على تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول عقارية تجذب محفزات التنمية على غرار الحدائق الترفيهية والمستشفيات والمدارس. وتضم أصولها للبنى التحتية أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي وإعادة التدوير لضمان الاستدامة البيئية.