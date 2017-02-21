الرياض تسمح للوزراء وأعضاء مجلس الشورى بالتسجيل في حساب المواطن

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد مستشار التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية والمشرف على #حساب_المواطن السعودي أنه يحق للوزراء وأعضاء مجلس الشورى التسجيل في البرنامج الحكومي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن ماجد العصيمي إن التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح حالياً للجميع.

وحول ما إذا كانوا يستحقون الدعم من عدمه، قال "العصيمي" إن "هذا يعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا وقتها".

وأوضح "العصيمي" أن أي شاب يملك مسكناً خاصاً -أي مستقل عن والده في السكن- باستطاعته التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، حتى وإن تجاوز عمره الـ 50 عاماً فلا يستحق الدعم.

وأضاف أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلاب أو موظفين، يمكنهم وضع الإثبات أياً كان (صكاً أو عقداً أو فاتورة)، يثبت أنه في سكن مستقل حتى يتمكن من التسجيل.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه، مطلع فبراير/شباط الجاري، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

رواتب الوزراء وأعضاء الشورى في السعودية

يبلغ راتب الوزير في السعودية ومن في مرتبته -وعددهم 143 موظفاً- حوالي 41400 ريال (11 ألف دولار) شهرياً بعد أن كان 51750 ريالاً (13800 دولار) حتى سبتمبر/أيلول 2016 حين خفضها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف تقليص الإنفاق في المملكة.

في حين يبلغ راتب أعضاء مجلس الشورى -وعددهم 150 عضواً منهم 30 امرأة- 22.48 ألف ريال بعد أن كان 26.45 ألف ريال حتى سبتمبر/أيلول الماضي.

كما يتم صرف مبلغ مقطوع قدره 255 ألف ريال (68 ألف دولار) لكل عضو شورى عند اختياره مباشرة بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات، وكان قبل التخفيض 300 ألف ريال (80 ألف دولار).