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سياسة واقتصاد

السماح لأبناء السعوديات بالعمل بمحال الاتصالات والمستلزمات النسائية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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السماح لأبناء السعوديات بالعمل بمحال الاتصالات والمستلزمات النسائية

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً يقضي بالسماح لأبناء المواطنات السعوديات من أزواج أجانب بالعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها والعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.

 

واشترط القرار الجديد الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص أن يكون العمل لدى ملاك المحلات، فيما لا يجوز لأي من أولاد المواطنة تملك محل إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الحاكمة لذلك.

 

وكانت وزارة العمل قد انتهت قبل سنوات من تنفيذ قرارات قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، بالإضافة إلى قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين، حيث كان القراران يمنعان أبناء وبنات السعوديات من العمل في تلك الأنشطة.

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