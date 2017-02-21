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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يعتمد 600 مليون ريال لتصريف سيول بريدة بشكل عاجل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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العاهل السعودي يعتمد 600 مليون ريال لتصريف سيول بريدة بشكل عاجل

أعلنت إمارة منطقة القصيم وسط السعودية أمس الاثنين أن المقام السامي وافق على اعتماد 600 مليون ريال (160 مليون دولار) بشكل عاجل لمواجهة خطر مداهمة مياه السيول لمحطة الصرف الصحي المركزية بمدينة بريدة المقر إمارة منطقة القصيم.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، كشفت عن ذلك برقية بعث بها الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقال ولي العهد في برقيته لأمير القصيم "إشارة لخطابكم بشأن المواقع الحرجة المتوقع تأثرها وحدوث أضرار بشرية ومالية وصحية عند نزول أمطار مشابهة للأمطار، وطلبكم اعتماد مبلغ 600 مليون ريال بشكل عاجل لدرء خطر مداهمة مياه السيول للمحطة، لذا نبعث لكم موافقة المقام السامي الموجهة لوزير الشؤون البلدية والقروية القاضية بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية بهذا الخصوص".

 

من جهته، وجه أمير القصيم أمانة المنطقة بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما تم إقراره والموافقة عليه من قبل المقام السامي بشكل عاجل، مؤكداً أن جميع المشاريع في المنطقة محل اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد.

 

وشهدت العديد من المناطق السعودية مثل عسير والشرقية والرياض، الأسبوع الماضي، سقوط أمطار غزيرة سرعان ما تحولت إلى سيول نتج عنها خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

 

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