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سياسة واقتصاد

السعودية: نظام الخدمة المدنية المعدل يسمح بنظام الإعارة بين القطاعين العام والخاص

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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السعودية: نظام الخدمة المدنية المعدل يسمح بنظام الإعارة بين القطاعين العام والخاص

أفادت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن مواد نظام الخدمة المدنية التي تمت الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء أمس الإثنين تضمنت الموافقة على نظام الإعارة بين القطاعين العام والخاص.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادرها إن الهدف من هذه الخطوة تمكين الجهات الحكومية الراغبة في استقطاب كفاءات من القطاع الخاص للعمل في الوظائف المتاحة لديها.

 

وتضمنت التعديلات رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين.

 

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الإثنين على تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية.

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