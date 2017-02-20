وزارة العمل تنفي إيقاف دعم رواتب السعوديين بالقطاع الخاص

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، صحة إيقاف دعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص.

وقال خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "لا صحة لما يتم تداوله بأن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيوقف دعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص".