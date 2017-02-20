Arabian business
سياسة واقتصاد

وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك، الاثنين.

 

ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن ملابسات الوفاة، لكنها اكتفت بالقول إنه "توفي بشكل مفاجىء" قبل يوم من إتمام عامه الخامس والستين، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

 

كما أعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسرة تشوركين، الذي شغل منصب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية منذ أبريل 2006، كما أنه ممثل بلاده في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

 

وبدأ تشوركين عمله في وزارة الخارجية الروسية عام 1992. وبين عامي 1994- 1998 عين سفيرا لبلاده لدى بلجيكا، كما عمل ممثلا لروسيا لدى حلف شمال الأطلسي.

 

تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الروسي الراحل ولد في 21 فبراير 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينيات القرن الماضي من جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.

المزيد من أخبار روسيا

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

جوسيبي سابا مديراً تنفيذياً للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي

الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في قطاع الصناعات العسكرية

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي

الإمارات تمنح عقودا عسكرية بقيمة 1.9 مليار دولار

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إنتاجية الموظف البحريني 42 دقيقة أسبوعياً

استمتع بـ حديقة الواقع الإفتراضي للحيونات في دبي أكواريم﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »