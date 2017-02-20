وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك، الاثنين.

ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن ملابسات الوفاة، لكنها اكتفت بالقول إنه "توفي بشكل مفاجىء" قبل يوم من إتمام عامه الخامس والستين، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

كما أعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسرة تشوركين، الذي شغل منصب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية منذ أبريل 2006، كما أنه ممثل بلاده في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وبدأ تشوركين عمله في وزارة الخارجية الروسية عام 1992. وبين عامي 1994- 1998 عين سفيرا لبلاده لدى بلجيكا، كما عمل ممثلا لروسيا لدى حلف شمال الأطلسي.

تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الروسي الراحل ولد في 21 فبراير 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينيات القرن الماضي من جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.