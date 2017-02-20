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سياسة واقتصاد

جوسيبي سابا مديراً تنفيذياً للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
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جوسيبي سابا مديراً تنفيذياً للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي

في إطار خطة التوسع الشاملة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشهر الماضي، تم تعيين جوسيبي سابا، مديراً تنفيذياً للمدينة بما يحمله من خبرات مميزة كأحد أبرز الكفاءات العالمية وأوسعها معرفة ودراية في مجال الدعم والخدمات اللوجستية من خلال عمله مع منظمة الأمم المتحدة.

 

وأكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن سابا، والذي سيسري تعينه اعتباراً من 4 مارس 2017، يمثل إضافة مهمة لفريق عمل المدينة إذ سيسهم في تعزيز خدماتها بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية لترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس لانطلاق أعمال الإغاثة الإنسانية.

 

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت سموها: "يحمل جوسيبي سابا خبرة مهنية كبيرة في مجال المساعدات الإنسانية اكتسبها على مدار سنوات طويلة أمضاها في العمل مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لعب دوراً مؤثراً في تأسيس وحدة الاستجابة الإنسانية التابعة للمنظمة، والتي طالما حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

 

وأضافت سموها: "الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها سابا سوف تمكِّن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم".

 

وقد عَمِل "سابا" رئيساً لوحدة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لمدة عشرة أعوام، بما يتبعها من مستودعات منتشرة حول العالم وتحديداً في ماليزيا، غانا، بنما، إسبانيا، إضافة إلى مستودعاتها في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والتي تعد من أكبر الأقسام التابعة لها. وتقوم هذه المستودعات بتقديم الخدمات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية حيث كان لها دور كبير في مساعدة المتضررين من جراء زلزالي باكستان وهاييتي، كما تقدم المساعدة اللازمة للمتضررين من الجفاف الذي ضرب مناطق شرق وجنوب أفريقيا، إضافة إلى غوث المتأثرين بالنزاعات في كل من اليمن والعراق وسوريا. كما سبق وشَغِل "سابا" منصباً مرموقاً في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وعمل كذلك في قطاعي الخدمات اللوجستية والصحية من خلال وزارة الصحة الإيطالية.

 

وكان "جوسيبي سابا" قد شارك ضمن فريق تطوير المدينة العالمية للخدمات الإنسانية منذ الرابع من ديسمبر 2016 وساهم في تحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ خطط النمو والتوسعة المُعتمدة للمدينة.

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