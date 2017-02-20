الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في قطاع الصناعات العسكرية

وقعت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية اليوم اتفاقية تعاون مشترك في قطاع الصناعات العسكرية بشأن التفاوض حول دراسة مواصفات وقدرات أنواع من الطائرات الروسية المقاتلة الحالية والجديدة بما فيها طائرتا "سوخوي 35" و الجيل الخامس إضافة الى إجراء عمليات تطوير ودعم فني وصيانة مستدامة للطائرات.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2017".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات حميد عبدالله الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة "مبادلة" ومن الجانب الروسي أليكسي فرولكين نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني.

وشملت الاتفاقية دراسة شراء وتطوير وتصنيع جزئي للمعدات العسكرية المتطورة ــ الجوية والبرية والبحرية ــ التي تخدم متطلبات القوات المسلحة الإماراتية، فيما تضمنت التعاون في مجالات تطوير وتصنيع وتوريد الأنظمة الجوية والبرية والبحرية ذات التوجيه الآلي، إضافة الى التعاون في مجالات البحث والتطوير في الجوانب الدفاعية والأمنية.