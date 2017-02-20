Arabian business
سياسة واقتصاد

الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في قطاع الصناعات العسكرية

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في قطاع الصناعات العسكرية

وقعت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية اليوم اتفاقية تعاون مشترك في قطاع الصناعات العسكرية بشأن التفاوض حول دراسة مواصفات وقدرات أنواع من الطائرات الروسية المقاتلة الحالية والجديدة بما فيها طائرتا "سوخوي 35" و الجيل الخامس إضافة الى إجراء عمليات تطوير ودعم فني وصيانة مستدامة للطائرات.

 

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2017".

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات حميد عبدالله الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة "مبادلة" ومن الجانب الروسي أليكسي فرولكين نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني.

 

 

وشملت الاتفاقية دراسة شراء وتطوير وتصنيع جزئي للمعدات العسكرية المتطورة ــ الجوية والبرية والبحرية ــ التي تخدم متطلبات القوات المسلحة الإماراتية، فيما تضمنت التعاون في مجالات تطوير وتصنيع وتوريد الأنظمة الجوية والبرية والبحرية ذات التوجيه الآلي، إضافة الى التعاون في مجالات البحث والتطوير في الجوانب الدفاعية والأمنية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي

الإمارات تمنح عقودا عسكرية بقيمة 1.9 مليار دولار

الإمارات تتوقع عقد صفقات بقيمة 5.4 مليار دولار في معرض "آيدكس"

دارك ماتر توسع خبراتها نحو "الدفاع" وتستعرض مجموعة حلول للأمن الإلكتروني في آيدكس 2017

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي

الإمارات تمنح عقودا عسكرية بقيمة 1.9 مليار دولار

السعوديون من أكثر شعوب العالم رضا على دولتهم

السعودية تفوض وزير المالية لتحديد موعد تطبيق الضريبة الانتقائية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016

7 من كل 10 أصحاب عمل في الامارات ينوون التوظيف في 2017

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »