الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي

وقعت القوات البرية في مقر معرض "آيدكس" اليوم إتفاقية تعاون مشترك مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي "الجيش الثالث" ARCENT .

بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار وزارة الدفاع ضباط القوات المسلحة من البلدين.

وقع الإتفاقية من جانب القوات المسلحة سعادة اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد القوات البرية ومن الجانب الأمريكي الفريق مايكل جاريت قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي " الجيش الثالث "، وفق وكالىة أنباء الإمارات.

وقال اللواء الركن صالح محمد صالح العامري ان الاتفاقية التي تم توقيعها بين القوات البرية الاماراتية والجيش الأمريكي الثالث تعد خطوة مهمة في سبيل توثيق العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بهدف تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتنمية التعاون العسكري والعلاقات القائمة بين البلدين في المجالات كافة ولاسيما العلاقات العسكرية التي قطعت شوطاً واسعاً من التعاون.

وأضاف ان الاتفاقية تأتي في اطار الخطط الاستراتيجية للقوات البرية الاماراتية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الاداء العسكري لمنتسبيها وتوسيع مداركهم ومعارفهم والاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة لهم في المجالات كافة حتى يكونوا بمستوى عال من الجاهزية القتالية التي تمكنهم من أداء واجبهم المناط بهم اتجاه الدفاع عن الوطن الغالي بكل كفاءة واقتدار ومواجهة كافة التهديدات والتحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار وبحرفية وهذا ما نصبو إليه.