السعوديون من أكثر شعوب العالم رضا على دولتهم

كشف استطلاع للرأي حديث أن السعوديون هم ثاني أكثر شعوب العالم رضاً على مسار دولتهم.
ووفقاً لصحيفة "عين اليوم" السعودية، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيبسوس موري" الذي أجري على مستوى 25 دولة حول العالم- أن 80 بالمئة من السعوديين يثقون أن حكومتهم تسير في الطريق الصحيح، فيما أوضح الاستطلاع أن ثلثي العالم يعتقدون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ.
أكثر شعوب العالم رضا على مسار دولتهم:
1- الصين.
2- السعودية.
3- الهند.
4- روسيا.
5- الأرجنتين.
6- كندا.
7- البيرو.
8- أستراليا.
9- اليابان.
10- تركيا.المزيد من أخبار السعودية
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