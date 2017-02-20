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سياسة واقتصاد

حاكم دبي يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
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حاكم دبي يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني.

 

يضم المجلس في عضويته - وفق المرسوم رقم / 14 / لسنة 2017 - كلا من حسين ناصر لوتاه نائبا للرئيس وسلطان بطي بن مجرن وعبدالله فاضل المزروعي وعبيد سعيد بن مسحار وهدى حمدان الشيخ الحميري وسامي عبدالله قرقاش، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

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