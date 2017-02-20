80 ألف بندقية حربية إماراتية ممهورة باسم الشهيد سلطان الكتبي

أعلنت شركة كراكال العالمية عن «بندقية سلطان» تيمناً باسم الشهيد العقيد الركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي الذي ارتقى في اليمن، وذلك إيماناً بما قدمه جنودنا البواسل في ميدان الشرف خلال العمليات العسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، وتخليداً لسيرة الشهداء العطرة التي سطروها بدمائهم الطاهرة.



وأكد سلطان المعمري، من شركة كراكال، أن هذه البندقية الإماراتية الصنع تم تصنيعها من قبل أفضل فرق التصميم من محترفين وخبراء عالميين في مجال البنادق الهجومية، إذ تم التعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية لتوريد أكثر من 80 ألف بندقية باسم CAR816 التي تم عرضها بالمواصفات الفنية ذاتها بالاسم الجديد «سلطان»، مع إضافة حفر «شعار سلطان» عليها الذي تم اعتماده نسبة إلى الشهيد العقيد الركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي، لكونه من المشاركين الحائزين أعلى الرتب العسكرية ضمن دولة الإمارات المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن الشقيق.

ووفق صحيفة البيان، قال المعمري: «جاء الاسم الجديد لبندقية كراكال العالمية باسم الشهيد الضابط العقيد الركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي، الذي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2015 استشهاده خلال مشاركته في عمليات تحرير منطقة تعز باليمن، ضمن عملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قوات التحالف العربي ضد الميليشيات الحوثية للدفاع عن اليمن وشرعيته واسترداد الحقوق لأهلها وحماية المناطق الحدودية».

يذكر أن راكال العالمية، إحدى شركات الإمارات للصناعات العسكرية «إديك»، وهي شركة لتصنيع الأسلحة الخفيفة، تقوم بتصميم وتطوير وتجميع مجموعة من الأسلحة النارية الحديثة من المسدسات إلى البنادق القناصة، إضافة إلى توافر منتجات كراكال حلول تقنية مبتكرة، وهي حاصلة على العديد من براءات الاتراع الدولية، حيث تمكنت من تخطي الاختبارات الشاملة والمستقلة بنجاح.