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سياسة واقتصاد

السعودية تفوض وزير المالية لتحديد موعد تطبيق الضريبة الانتقائية

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
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السعودية تفوض وزير المالية لتحديد موعد تطبيق الضريبة الانتقائية

فوض مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته اليوم الإثنين، وزير المالية محمد الجدعان بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي إن المجلس قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية على النحو الوارد في القرار وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.

 

وقال "الطريفي" إن مجلس الوزراء وافق أيضا على تطبيق قرار دول الخليج والمتعلق بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

 

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، وهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

 

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي أنه لم يتم حتى الآن البدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، حيث سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية.

 

وقالت وزارة المالية حينها إن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في أبريل من العام 2017، وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

 

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، كما هو متفق بين دول الخليج، وسوف يبدأ تطبيقها في العام 2018.

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