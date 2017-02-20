إنتاجية الموظف البحريني 42 دقيقة أسبوعياً

قال خبير إنتاجية بحريني إن إنتاجية الموظف البحريني هي 42 دقيقة أسبوعياً دون أن يحدد قطاع عام أو خاص.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن الدكتور أكبر جعفري إن هذا الرقم -رغم تواضعه- يضع البحرين في مرتبة متقدمة بالنسبة لدول المنطقة، وأضاف "لا نريد أن ننظر لمن هم أقل منا إنتاجية، وإنما نريد أن نقارن البحرين دائما بدول متقدمة مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية".

وأوضح "جعفري" -خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن استضافة البحرين للمؤتمر العالمي الثامن عشر للإنتاجية- أن شركة استشارات الإنتاجية (جافكون) التي يرأسها عاينت حالات في بعض الجهات كانت إنتاجية الموظف فيها -13 ساعة، بمعنى أن الموظف يهدر ثماني ساعات من دوامه دون تحقيق أية إنتاجية، كما يهدر 5 ساعات من وقت زملائه في أقسام الموارد البشرية والتشغيل والصيانة وغيرها نتيجة ارتباطه اليومي بهذه الأقسام.





