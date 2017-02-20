البحرين تستقطب استثمارات توفر أكثر من 1600 فرصة عمل

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية اليوم عن نجاحه في استقطاب 40 شركة إلى مملكة البحرين خلال العام 2016. وستستثمر هذه الشركات ما قيمته 281 مليون دولار أمريكي وستوفر 1647 فرصة عمل في سوق المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك في إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات في مملكة البحرين.

وتمثل بعض الشركات منظمات أعمال إقليمية وعالمية في عدد من الدول التي تشمل الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. وهذه الشركات تشتغل في مختلف التخصصات والقطاعات حيث تم تسجيل 17 شركة تعمل في مجال التصنيع واللوجستيات و7 شركات في قطاع الخدمات المالية و7 شركات في قطاع السياحة والترفيه، و7 شركات في قطاع الخدمات المتخصصة، كما تم تسجيل شركتين في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال.

وتشكل الاستثمارات في القطاع السياحي نسبة 75% من قيمة الاستثمارات المستقطبة يليها بذلك قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بنسبة 15% وقطاع الخدمات المالية بنسبة 9%.

ويشكل هذا الاستثمار من حيث القيمة زيادة بنسبة تقارب 100% مقارنةً بالعام 2015 حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها أنذاك 142 مليون دولار أمريكي من خلال 22 شركة.

و قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في تصريح له بهذه المناسبة: "نحن فخورون بما تم إنجازه في العام 2016، إذ أن نجاحنا في مضاعفة قيمة الاستثمارات خلال العام يعكس نجاح جهود العمل المشترك بين المجلس والجهات الحكومية في توفير بيئة استثمارية محفزة وداعمه للمستثمرين لاستقطاب المزيد من المشاريع والشركات."

وأضاف الرميحي قائلاً: "يتمتع المستثمرون في البحرين ببيئة أعمال جذابة توفر كلفة تشغيلية منخفضة، وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى وفرة القوة العاملة الكفؤة والتي تتقن اللغتين العربية والانجليزية".

وتعتبر شركة "أرماسيل" من بين الشركات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الرائدة في مجال توفير المواد الرغوية المرنة لأسوق المعدات العازلة والمواد الرغوية عالية الأداء هندسياً، حيث تسعى الشركة لاستثمار حوالي 16 مليون دولار أميركي وذلك لمصنعها الجديد في منطقة البحرين العالمية للاستثمار الذي سينتج المطاط العازل من اللدائن المرنة التي تستخدم في أنظمة التدفئة والتكييف في السوق الخليجية لهذه المنتجات والتي يبلغ حجمها 3 مليار دولار أميركي.

وأعلن عملاق الأثاث "ايكيا" عن استثمار 124.8 مليون دولار أميركي لتأسيس إحدى أكبر مخازنه في منطقة الخليج والذي سيغطي مساحة وحجمها 37,000 متر مربع.

كما استقطب المجلس شركات أخرى من بينها "سي آي إم سي"، و"يوروسكوت"، و"موكتا أيه 2 سينماز"، و"زيراات بنك"، و"ماستركارد"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، و"باليستاين انفستمنت بانك بحرين" والتي أسست في المملكة مشروعات استثمارية.





