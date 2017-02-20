Arabian business
سياسة واقتصاد

الكشف عن راتب الزوجة السعودية في حساب المواطن "يحتاج مراجعة شرعية"

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الكشف عن راتب الزوجة السعودية في حساب المواطن "يحتاج مراجعة شرعية"

انتقد عضو في مجلس الشورى السعودي برنامج #حساب_المواطن لأنه جعل المرأة شريكاً بمالها وجعلها أساساً لاستحقاق الدعم وذلك من خلال إلزام المسجلين بالكشف عن راتب الزوجة.

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، طالب سامي زيدان مراجعة هذا الأمر شرعاً، قائلاً إن الشرع أمر الرجل بالنفقة على الزوجة والأبناء والمنزل وأن المرأة لا تدفع من مالها شيئاً إلا عن طيب خاطر.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل مؤخراً، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: من أول السعوديين الحاصلين على بدل حساب المواطن؟

حساب المواطن: الدعم لا يشمل مواطني الخارج إلا عند عودتهم واستقرارهم في السعودية

"حساب المواطن": 2.38 مليون أسرة سعودية سجلوا في البرنامج

برنامج حساب المواطن: 28% من منازل السعوديين ينفق عليها نساء

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

البحرين تستقطب استثمارات توفر أكثر من 1600 فرصة عمل

3 مشتبه بهم باغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية توجهوا إلى دبي ثم إلى روسيا

بزعم إنها لبرنامج الكاميرا الخفية فتاة تقوم باغتيال الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية﻿

البرلمان الكويتي يلغي قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بنك سنغافورة يستخدم دبي قاعدة لجذب أثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا

الإعلان عن تحالف أمني دولي مقره أبوظبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »