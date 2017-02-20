الكشف عن راتب الزوجة السعودية في حساب المواطن "يحتاج مراجعة شرعية"

انتقد عضو في مجلس الشورى السعودي برنامج #حساب_المواطن لأنه جعل المرأة شريكاً بمالها وجعلها أساساً لاستحقاق الدعم وذلك من خلال إلزام المسجلين بالكشف عن راتب الزوجة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، طالب سامي زيدان مراجعة هذا الأمر شرعاً، قائلاً إن الشرع أمر الرجل بالنفقة على الزوجة والأبناء والمنزل وأن المرأة لا تدفع من مالها شيئاً إلا عن طيب خاطر.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل مؤخراً، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.