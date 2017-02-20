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سياسة واقتصاد

3 مشتبه باغتيال في اندونيسيا توجهوا إلى دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
3 مشتبه باغتيال في اندونيسيا توجهوا إلى دبي

جاكرتا 20 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول هجرة إندونيسي اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة من أربعة كوريين شماليين مطلوبين فيما يتعلق بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ركبوا طائرة من جاكرتا إلى دبي مساء الهجوم.

 

وقال متحدث باسم مكتب الهجرة اجونج سامبورنو لرويترز من خلال رسالة نصية إن المشتبه بهم ري جاي نام وهونج سونج هاك وري جي هيون طاروا من جاكرتا إلى دبي على متن الرحلة إي كيه0359 لطيران الإمارات في الساعة 10.20 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين الماضي . ولم تُعرف تفاصيل المشتبه به الرابع. وقالت الشرطة الماليزية يوم الأحد إن الكوريين الأربعة المشتبه بهم فروا من ماليزيا بعد الهجوم الذي وقع في 13 فبراير شباط في مطار كوالالمبور الدولي دون أن توضح وجهتهم.

وقالت صحيفة ستار الماليزية اليومية إن الرجال الأربعة عادوا إلى بيونجيانج عن طريق جاكرتا ودبي وفلاديفوستوك في روسيا.

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