ترامب يبحث مع العاهل الأردني "المناطق الآمنة" في سوريا

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ناقش مع العاهل الأردني المناطق الآمنة في سوريا، كما ثمن جهود الأردن لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن ترامب جدد التزام الولايات المتحدة في تمتين الأمن في الأردن والعلاقات الاقتصادية الثنائية معه، مشيدا بدور الأردن في تقديم نموذجا عن التسامح والاعتدال في المنطقة.

ووفق موقع سكاي نيوز عربية، قال الديوان الملكي الأردني في بيان إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واتفق العاهل الأردني والرئيس الأميركي على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها الملك عبد الله للولايات المتحدة قريبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ناقش الملك عبد الله الحرب ضد تنظيم داعش والأزمة السورية وقضايا أخرى مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وذكرت وكالة الأنباء الأدرنية الرسمية (بترا) أن الملك عبد الله تطرق لموضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

و"أكد على ضرورة تقييم العواقب وما قد يسببه ذلك من غضب على الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وما يشكله ذلك من مخاطر على حل الدولتين وذريعة يستخدمها الإرهابيون لتعزيز مواقفهم".