قصة "أسوأ مكالمة" أنهاها ترامب بسبب "الصفقة الغبية"

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة مفاجئة وحادة مكالمة هاتفية أجراها الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول.

واعتبر ترامب الحديث مع تورنبول "أسوأ مكالمة يجريها إلى حد بعيد في ذلك اليوم"، الذي تحدث فيه مع قادة 4 من دول العالم، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين الخميس، نقلا عن صحيفة البيان.

وكان من المقرر أن تستمر المكالمة لمدة ساعة كاملة لكنها انتهت عند الدقيقة الـ 25 ، ما يشير إلى حجم الانزعاج الذي أبداه ترامب.

وأرجعت الصحيفة انزعاج الرئيس الأميركي إلى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الأسترالية مع إدارة سلفه باراك أوباما، ويقضي باستيعاب الولايات المتحدة مهاجرين غير شرعيين إلى أستراليا.

ووصف ترامب لاحقا في تغريدة على "تويتر" الاتفاق بالغبي، متعهدا بإخضاعه للدراسة مجددا.

وتجنب رئيس الوزراء الأسترالي الإجابة عن سؤال حول المكالمة، واكتفى في مؤتمر صحفي بالقول: "يمكنني أن أؤكد لكم أن العلاقات قوية جدا".