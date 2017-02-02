شركة الاتصالات السعودية وطيران الإمارات من بين "أكثر العلامات التجارية قيمة"

أصبحت شركة الاتصالات السعودية (STC)، أكبر شركات الاتصالات في السعودية، أكثر العلامات التجارية العربية قيمة، في الوقت الذي حافظت فيه طيران الإمارات، أكبر خطوط الطيران في العالم، على مكانتها كأعلى العلامات التجارية في الإمارات من حيث القيمة، وذلك بحسب مؤشر Global 500، الصادر عن مؤسسة"براند فاينانس" المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يقيم مؤشر Global 500 السنوي العلامات التجارية من حيث القيمة النقدية ويقوم بتحديد أكثر العلامات التجارية قوة من خلال قياس مدى التأثير الإيجابي لهذه العلامات على مشاريع الشركة المالكة لها.

ولمعرفة قيمة العلامة التجارية، تقوم مؤسسة "براند فاينانس" بتحليل عوامل عدة مثل السياسة التسويقية للشركة والاستثمارات وشهرتها بين العلامات التجارية المنافسة وولاء العملاء ورضا الموظفين بالإضافة إلى سمعتها، بهدف الوقوف على قوة العلامة التجارية. وتوضح قوي العلامة التجارية نسبة الإيرادات التي ساهمت بها العلامة التجارية.

وتقدمت شركة الاتصالات السعودية (STC) إلى المركز 252، لتصبح العلامة التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط. وارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة بنسبة 11% في العام 2016 لتصل إلى 6.2 مليار دولار. وكان هذا الارتفاع نتيجة التغيرات التي طرأت على السياسة التسويقية للشركة، بعدما اتجهت إلى إضفاء الطابع الإنساني على حملاتها التسويقية، وإعادة التواصل مع المساهمين بشكل جديد.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والاقتصاد المتباطئ والذي أثر على ثقة المستهلك وإقباله على السفر جواً، حلت "طيران الإمارات"في المرتبة رقم 264 بقيمة 6.1 مليار دولار. وحافظت الشركة على مركزها كأكثر العلامات التجارية قيمة في دولة الإمارات، ويعود ذلك إلى تنوع خدمات الناقلة ونهجها الذي يضع العميل في مقدمة الأولويات وشبكة وجهاتها العالمية الواسعة. وسجلت الشركة 87 من أصل 100 نقطة على مؤشر قوة العلامة التجارية في عام 2017 مقارنةً مع 85 نقطة عام 2016، وهو ما جعلها تحصل على تصنيف AAA مرةً أخرى.

ويعد مؤشر قوة العلامة التجارية جزءاً من تقييم مؤسسة "براند فاينانس"، المصمم لقياس القوة الكامنة للعلامة التجارية. ويشمل ذلك التقييم تحليل الاستثمار في التسويق وانطباع العملاء والمساهمين والموظفين عن الشركة وأثر هؤلاء على أداء أعمالها.

وقفزت"اتصالات"، وهي الأكبر بين الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، من المركز 404 إلى المركز 293،حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 45% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 5.5 مليار دولار. وجاء هذا التقدم نتيجة ارتفاع عدد العملاء والاتجاه إلى الابتكار (اتصالات أولى شركات الشرق الأوسط التي بدأت في تجربة تقنية 5G) بالإضافة إلى النتائج المالية القوية في 2016.

ودخل بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر من حيث الأصول، القائمة للمرة الأولى ليحتل المركز 441 بقيمة 3.8 مليار دولار. وارتفعت قيمة العلامة التجارية بنسبة 56% بسبب الأداء المالي القوي وتوسعاتها العالمية الناجحة. ويعمل بنك قطر الوطني في أكثر من 30 دولة في 3 قارات.

وقال أندرو كامبل، المدير الإداري لمؤسسة براند فاينانس الشرق الأوسط "أحرزت العلامات التجارية في الشرق الأوسط تقدماً ملحوظاً على مؤشر Global 500، وحققت الشركات الأربع في تقريرنا نمواً سنويا بمتوسط 23%، وهو ما يعكس إنجازاتها في التعريف بعلاماتها التجارية ونشرها. ونتوقع دخول المزيد من العلامات التجارية من الشرق الأوسط إلى المؤشر، لا سيما في ظل التصحيح الحاصل في أسعار النفط، وتوسع بعض الشركات من المنطقة في أسواق جديدة".

العلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة

جاءت جوجل في المركز الأول كأعلى العلامات التجارية قيمة في العالم بقيمة 109.5 مليار دولار، مزيحة آبل من المركز الأول. وارتفعت قيمة علامة جوجل التجارية في 2016 بنسبة 24% (من 88.2 مليار دولار)، في الوقت الذي تراجعت آبل من 145.9 مليار دولار إلى 107.1 مليار دولار. واحتلت جوجل المركز نفسه في 2011. وتعد جوجل أكبر الشركات في مجال محركات البحث، وهو ما يشكل مصدر العائد لإعلانات جوجل. وارتفعت عائدات الإعلانات بنسبة 20% في 2016، بعدما وجهت شركات عدة موازناتها التسويقية إلى التسويق الرقمي.

وأضاف كامبل "تكافح أبل من أجل الحفاظ على تفوقها. تكرار تصاميم هاتفها آيفون آي إلى تناقص الإيرادات، بالإضافة إلى وجود علامات عدة على وصول علامة آبل التجارية إلى درجة التشبع. وأصبح السوق الصيني، الذي مثل أحد أكبر أسواق آبل، مليئا بالمنافسين المحليين أصحاب المنتجات المميزة. ونجحت سامسونج أيضا في الحصول جزء من السوق، ويرى المحللون أن آبل مقبلة على المزيد من انخفاض الإيرادات.

مؤشر قوة العلامات التجارية

حققت "ليجو" (المركز 196)92.7 نقطة لتستعيد بذلك مكانتها كأقوى العلامات التجارية في العالم. وكان من أهم العوامل التي ساعدت في هذا الصعود صفقات الحصول على تراخيص إعلامية والشراكات التي ساعدت على نجاح "ليجو حرب النجوم" و"ليجو هاري بوتر" و"ليجو باتمان". ويتم عرض فيلم "ليجو باتمان" في شهر فبراير بالإضافة إلى خطط مستقبلية لأفلام أخرى من نفس السلسلة. وهو ما سيشارك بقوة في إيرادات العلامة التجارية، وسيدعم تسليط الضوء المستمر قوة علامة ليجو التجارية لأعوام قادمة.

ويأتي بعدها جوجل (المركز 1)، نايكي (المركز28)، فيراري (المركز 258)، فيزا (المركز 57)، ليشكلوا أقوى العلامات التجارية عالمياً، وحققت الشركات في الـ10 مراكز الأولى 8% زيادة في قوة علامتها التجارية.

وتابع أندرو كامبل "العلامة التجارية القوية قادرة على حماية قيمة الشركة أثناء تقلبات السوق وتحدياته. وسعر سهم سامسونج وويلز فارجو، دليل على ذلك وعلى قدرة قوة العلامة التجارية على إخراج الشركة من قلب العاصفة. لهذا تعتبر العلامة التجارية من أهم الأصول ويجب تقييمها منفصلة. خصوصا أوقات الاستحواذ والاندماج، ولأن العلامة التجارية لا تدخل في حسابات الشركة، فقد يتسبب هذا في تقليل من القيمة الحقيقية للشركة. يجب على البائعين أن يعرفوا القيمة الحقيقية لعلامتهم التجارية، ويجب أن يدرك المشترين أنه يمكن للعلامة التجارية أن تكبر وتحقق إيرادات أكبر.

القطاع المصرفي والخدمات المالية

شكلت شركات الخدمات المالية حوالي نسبة 20% من القائمة التي شملت على 500 شركة، وهيمنت الشركات الصينية على قائمة الأنجح والأكثر قيمة من القطاع المصرفي. ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات نمو الطبقة المتوسطة في الصين واقتصادها الاستهلاكي متسارع النمو.

وانخفضت القيمة السوقية لمجموعة بنوك ولز فارجو والتي جاءت في المركز الثالث عشر بنسبة 6% بعد عام عصيب شهده البنك الأمريكي. وقفز البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي احتل المركز العاشر بالقائمة ليكون أكثر العلامات التجارية المالية قيمة في العالم.

بالرغم من هبوطها ثلاثة مراكز على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة على مستوى العالم، ظلت مجموعة البنوك الأمريكية الأشهر والأكثر قيمة في السوق المالية بالولايات المتحدة، نظراً حصتها السوقية المرتفعة وانتشارها الجيد على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت شركات خدمات المدفوعات نمواً في قيمة علاماتها التجارية، حيث جاءت شركة (فيزا) في المركز 57 على القائمة بنسبة نمو بلغت 81% في عام 2016، كما جاءت شركة (ماستر كارد) في المركز 110 على نفس القائمة مسجلة نسبة نمو 58% في نفس العام، وترجع زيادة قيمة العلامتين التجاريتين إلى اتجاه العملاء إلى التعاملات المالية الإلكترونية في مشترياتهم مما زاد الطلب على خدمات كلا من الشركتين.

قطاع الإعلام

فقدت شركة والت ديزني الصدارة وتراجعت لتحتل المركز السادس في ترتيب قائمة أقوى العلامات التجارية على مستوى العالم في مجال الإعلام والترفيه. ومن المرجح أن ما تسبب في ذلك هو أن أخر أفلام الشركة من سلسلة (Star Wars) حرب النجوم في 2016 لم يحقق النجاح المتوقع والذي حققه الجزء السابق الذي تم عرضة نهاية 2015، حيث كان واحد من أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ. كما أن أكثر أفلام الشركة الأمريكية نجاحاً في 2016 كانت من إنتاج شركات إنتاج تابعة لها، حيث جاء فيلم (Star Wars: Rogue One) من إنتاج شركة لوكاس فيلم، وفيلم (Finding Dory) من إنتاج شركة بيكسار، وفيلم (Captain America Civil War) من إنتاج شركة مارفل.

رغم التراجع تظل شركة والت ديزني واحدة من عمالقة العلامات التجارية في العالم، كما أنه من المتوقع أن يرتفع تصنيف الشركة فور عرض الفيلم الثامن من سلسلة أفلام حرب النجوم (Star Wars) الشهيرة إذا حقق النجاح المتوقع.

الاتصالات

تصدرت إيه تي آند تي 40 شركة تعمل في مجال الاتصالات ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة، وذلك بعدما تخطت شركة فيرايزون للاتصالات التي كانت لها الصدارة العام الماضي. ونجحت سياسات شركة إيه تي آند تي التوسعية في المكسيك وأمريكا الجنوبية في الارتفاع بقيمة وتصنيف علامتها التجارية وأيضاً بحصتها في الأسواق التي تعمل بها.

وجاءت شركة (Spectrum) في مقدمة الشركات التي تظهر لأول مرة في القائمة، وسبق أن استحوذت الشركة التي أسستها مجموعة شارتر للاتصالات على كل من شركة (Time Warner Cable) وشركة (Bright House Networks).

المشروبات غير الكحولية

شهدت القائمة تراجع عمالقة تصنيع المشروبات الغازية، حيث تراجعت كوكاكولا 13 مركزاً، وبيبسي 12 مركزاً، حيث تأثرت الشركتان بالأصوات التي تنادي بالاتجاه إلى بدائل أكثر صحية، والجدل الدائر حول تسويق المشروبات الغازية التي تحتوي على معدلات عالية من السكر للأطفال.

وجاءت سبرايت لتكون العلامة التجارية الوحيدة في هذا القطاع التي نجحت في زيادة قيمة اسمها التجاري خلال العام الماضي حيث زادت قيمة العلامة التجارية من 3.8 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.

وتبدو شركات تصنيع مشروبات الطاقة في حالة اتزان، حيث نجحت كل من ريد بل، وغاتوريد في زيادة قوة وقيمة علاماتها التجارية، حيث قامت كلا من الشركتين بحملات تسويقية ركزت فيها على الرياضات القوية والأشهر من الرياضيين حول العالم.

سلسلة المطاعم

استمرت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في العالم في التراجع، حيث تراجعت قيمة العلامات التجارية لكل من ماكدونالدز، ودجاج كنتاكي، ودومينوز بيتزا بسبب زيادة حجم المنافسة من قبل علامات تجارية أخرى توفير خيارات أفضل وأكثر صحية للمستهلكين. وتراجعت العلامة التجارية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز 4 مراكز في القائمة وانخفضت قيمة العلامة التجارية بنسبة 9%، بينما انخفضت قيمة علامة دجاج كنتاكي بنسبة 27%، وأخيراً انخفضت قيمة علامة دومينوز بيتزا بنسبة 16%.

ويعد التقدم الأبرز في هذا القطاع من نصيب العلامة التجارية لسلسلة مطاعم تيم هورتونز بنسبة 45% زيادة في قيمة العلامة الكندية المعروفة لتقديم القهوة والدونات. وأعلنت (Restaurant Brands International) وهي الشركة المالكة لسلسلة المطاعم والتي تمتلكِ سلسلة مطاعم برجر كينج، عن نيتها التوسع أكثر بالخارج لتشمل بلدان مثل الفيليبين والمملكة المتحدة.

مجالات الدفاع والفضاء جوي

تصدرت كل من بوينج، ولوكهيد مارتن شركات هذا القطاع من حيث قيمة العلامة التجارية لكل منهما في عام 2016، حيث نجحت بوينج في زيادة قيمة علامتها بنسبة 17%، بينما زادت قيمة علامة لوكهيد مارتن التجارية بنسبة 32%. كما شهدت القائمة دخول شركة نورثروب جرومان لأول مرة، حيث احتلت الشركة الأمريكية المركز 418. واستفاد قطاع الصناعات العسكرية كثيراً من التغيرات التي تطرأ على العالم في الفترة الأخيرة وخصوصاً انتخاب رئيس جديد يضع الإنفاق على التسليح في مقدمة أولوياته.

وعلى الجانب الأخر كانت شركة إيرباص من أكبر الخاسرين من شركات القطاع، حيث شهدت الشركة تراجعاً في قيمة علامتها التجارية بنسبة 10%، ويرجح أن يكون السبب هو تخلف الشركة عن تسليم عدد من طلبات الموديل الجديد من الطائرة إيرباص A380، وأيضاً التخفيض في عدد الموظفين.

وبحسب البيان، فإن براند فاينانس هي شركة متخصصة في مجال التصنيف وتوفير استشارات إستراتيجية ولديها مكاتب في أكثر من 15 دولة. وتوفر تقارير واضحة للمسوقين وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين من خلال قياس القيمة المالية للعلامات التجارية. وتعتمد الشركة على خبرتها في وضع الخطط الإستراتيجية والعلامات التجارية والبحوث السوقية والهوية المرئية والمالية والضرائب والملكية الفكرية، وتساعد "براند فاينانس" العملاء في اتخاذ القرارات المناسبة للارتقاء بالعلامة التجارية وتحقيق أقصى قدر من القيمة التجارية وسد الفجوة بين التسويق والتمويل.