صندوق أبوظبي للتنمية يمول سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان بـ 330 مليون درهم

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بـحوالي 330 مليون درهم /90 مليون دولار/ لتمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت في شرق السودان ويستفيد من المشروع حوالي 93 قرية و11 مدينة سكنية مزودة بالمرافق الخدمية بالإضافة للإمداد الكهربائي ومياه الشرب وشبكات الطرق.

وشارك صندوق أبوظبي للتنمية اليوم في حفل تدشين مشروع محطة كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت اللذين افتتحهما الرئيس السوداني عمر حسن البشير بحضور سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان وعدد من أصحاب المعالي والسعادة في الحكومة السودانية.

وبهذه المناسبة، وفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة محمد سيف السويدي ان دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان يرتبطان بعلاقات تاريخية تقوم على أسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الصندوق ساهم خلال السنوات الماضية بتمويل مشاريع تنموية في عدة قطاعات مثل الزراعة والمياه والري والطاقة والصناعة والنقل والمواصلات لدعم الخطط التنموية التي تسعى الحكومة السودانية إلى تنفيذها.

وأضاف سعادته أن مشروع محطة الكهرباء التي تبلغ طاقتها الانتاجية 320 ميجاواط والمقامه على سدي أعالي عطبرة وستيت تعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي يركز الصندوق في نشاطاته التمويلية عليها لما لها من تأثير كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية لافتاً إلى أن المحطة ستوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للمجتمعات المحلية مما يساهم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق واسعة من السودان.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على توسيع المساحات الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي، من خلال مياه السدين والتي تبلغ سعتيهما التخزينية بنحو 2.7 مليار متر مكعب لافتاً إلى أن وفرة المياه ستساهم في ري حوالي 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي في البلاد فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لسكان المناطق المحاذية للمشروع إلى جانب المساهمة في تحقيق أمن الطاقة.

يشار إلى أن مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت ساهم في توفير فرص عمل لأكثر من 4 ألاف عامل أثناء فترة التنفيذ كما أنه يفتح آفاقا جديدة للسكان القاطنين حول منطقة المشروع للعمل في قطاع صيد الأسماك والزراعة بمختلف اشكالها كما يوفر المشروع فرصا لتدريب المهندسين وطلاب كلية الهندسة والموظفين مما يسر لهم الحصول على فرص عمل داخل وخارج البلاد، ويسهم السد كذلك في تنظيم جريان نهر عطبرة الموسمي مما يدرأ خطر الفيضانات على امتداد النهر وحتى إلتقائه بنهر النيل بمدينة عطبرة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول منذ عام 1976 وبالتعاون مع الحكومة السودانية حوالي 17 مشروعاً تنموياً بقيمة تبلغ حوالي 2 مليار درهم في القطاعات التنموية الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والمياه والري والطاقة .