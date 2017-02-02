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سياسة واقتصاد

اعتقال قس وناشط حاولا تخريب طائرات مقاتلة سعودية بالمطرقة

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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اعتقال قس وناشط حاولا تخريب طائرات مقاتلة سعودية بالمطرقة

اعتقلت الشرطة البريطانية قساً وناشطاً من حركة "كويكر" المسيحية أثناء محاولتهما الإضرار بطائرات حربية مخصصة للقوات الجوية السعودية باستخدام المطرقة.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن تقارير بريطانية إنه ينتظر أن تصل مدة سجن القس دانيال وودهاوس حتى 10 سنوات، وذلك بتهمة التسلل إلى شركة "بي إيه آي سيستمز" ومحاولة إفساد طائرات حربية مخصصة للسعودية باستخدام المطرقة.

 

وذكرت التقارير أن المتهم الآخر سام والتون وهو عضو نشط في حركة " كويكر " كان على بعد أمتار قليلة من إحدى الطائرات، وتم القبض عليه قبل أن يقوم بالإضرار بها، وذكر أثناء إيقافه بأنه لا يهتم إن سجن لعشر سنوات مقابل أن يفسد الطائرات، وينتظر أن تتم محاكمتهما في نهاية أبريل/نيسان المقبل.

 

وتمكن المتهمان من تجاوز أبواب المراقبة بشدة والمدعمة بأجهزة استشعار للوصول إلى موقع فيه أربع طائرات تايفون وثماني طائرات من نوع هاكس إلا أن حراس الأمن تمكنوا من كشفهما قبل بلوغ الطائرات بأمتار قليلة، وتم استدعاء الشرطة التي قامت باعتقالهما.

 

ولم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت المتهمين إلى تخريب الطائرات.

 

وكانت شركة بي.إيه.اي سيستمز البريطانية للصناعات الدفاعية قالت في 2012 إنه جرى توقيع عقد لتصنيع 48 طائرة تايفون في بريطانيا لصالح القوات الجوية السعودية.

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