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سياسة واقتصاد

انخفاض إحلال السعوديات محل المتعاقدات لرقم قياسي

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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انخفاض إحلال السعوديات محل المتعاقدات لرقم قياسي

أظهر تقرير رسمي تراجع أعداد الموظفات السعوديات اللاتي تم إحلالهن محل المتعاقدات، خلال السنوات الماضية إذ شهد العام 1436/ 1437 إحلال 45 موظفة سعودية فقط فيما شهد سابقه إحلال 526 في الوقت الذي تصدر 1434/ 1435 الأعداد بإحلال 1338 موظفة سعودية.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، قدر التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عدد الموظفين السعوديين الذين أحلوا مكان المتعاقدين في عام 1433/ 1434 بـ190 موظفا، فيما كانت أعداد الموظفات السعوديات 1088 موظفة.

 

وتذيل العام 1436/ 1437 الأعوام الخمسة الأخيرة من حيث عدد إحلال الموظفين السعوديين مكان المتعاقدين بـ66 موظفاً فقط.

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