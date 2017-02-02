انخفاض إحلال السعوديات محل المتعاقدات لرقم قياسي

أظهر تقرير رسمي تراجع أعداد الموظفات السعوديات اللاتي تم إحلالهن محل المتعاقدات، خلال السنوات الماضية إذ شهد العام 1436/ 1437 إحلال 45 موظفة سعودية فقط فيما شهد سابقه إحلال 526 في الوقت الذي تصدر 1434/ 1435 الأعداد بإحلال 1338 موظفة سعودية.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، قدر التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عدد الموظفين السعوديين الذين أحلوا مكان المتعاقدين في عام 1433/ 1434 بـ190 موظفا، فيما كانت أعداد الموظفات السعوديات 1088 موظفة.

وتذيل العام 1436/ 1437 الأعوام الخمسة الأخيرة من حيث عدد إحلال الموظفين السعوديين مكان المتعاقدين بـ66 موظفاً فقط.