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سياسة واقتصاد

الضمان الاجتماعي السعودي يسقط 33 ألف مستفيد بسبب امتلاك سجلات تجارية

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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الضمان الاجتماعي السعودي يسقط 33 ألف مستفيد بسبب امتلاك سجلات تجارية

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنه تم إسقاط نحو 33 ألف مستفيد من الضمان بسبب امتلاكهم سجلات تجارية.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن نايف الصبحي وكيل الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن العاملين في شركات الأجرة عبر التطبيقات مثل "أوبر" و"كريم" لا يسقطون بسبب تفاوت دخلهم اليوم.

 

وأضاف "الصبحي" أنه يوجد تتبع شهري لمتابعة دخل مستفيدي الضمان الاجتماعي إضافة إلى رصد العقارات المسجلة باسم المستفيد.

 

وحول تمديد وزارة العمل فترة تحديث البيانات لمستفيدي الضمان ثلاثة أشهر، قال "الصبحي" إن عدد من قاموا بتحديث بياناتهم بلغ حتى الآن نحو 610 آلاف، في حين لم يقم 110 آلاف مستفيد من الضمان بتحديث بياناتهم.

 

وأوضح أن الوزارة أحالت بيانات المستفيدين الذين لم يقوموا بالتحديث على المكاتب التابعة لها في جميع مناطق المملكة، والبالغ عددها نحو 22 مكتباً، بهدف التواصل معهم عن طريق وسائل الاتصال المتاحة لمعرفة سبب تأخرهم في تحديث بياناتهم.

 

وأكد أن برنامج حساب المواطن سيعمل على صرف مبالغ الدعم لمستفيدي الضمان في شهري مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبل.

 

ويأتي ذلك بعد أن منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، والذين كان من المقرر إسقاطهم من أول جمادى الأولى الجاري، فرصة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهم، وتجنب إسقاطهم من الضمان بشكل نهائي.

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