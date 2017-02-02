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سياسة واقتصاد

ما أنواع الدخل التي يجب على السعوديين الإفصاح عنها عند التسجيل في حساب المواطن؟

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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ما أنواع الدخل التي يجب على السعوديين الإفصاح عنها عند التسجيل في حساب المواطن؟

أعلن الحساب الرسمي في موقع "تويتر" لبرنامج (حساب المواطن) السعودي، الذي أتاح التسجيل به منذ مساء الثلاثاء الماضي، أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية.

 

وأوضح الحساب أن أشكال الدخل هي دخل ثابت وهو الدخل الذي يحصل عليه الفرد بشكل منتظم مثل الراتب الشهري، ودخل متذبذب وهو دخل غير ثابت القيمة أو الذي يحصل عليه الفرد بشكل غير شهري مثل عائد الإيجارات، والأعمال الحرة.

 

وقال إن المتقدم للتسجيل في برنامج "حساب المواطن" يحتاج إلى إدخال متوسط الدخل الشهري خلال السنة، وأنه يجب على المستفيدين الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، مبينا أنه يتم التحقق من دخل المستفيدين من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات ومقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

 

وأضاف أنواع الدخل هي راتب وظيفي سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري -في هذه الحالة يحتاج المتقدم إلى إدخال الراتب الإجمالي شاملا البيانات- ومعاش تقاعدي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، وأخرى مثل الأنشطة التجارية، مخصصي حافز وساند، عوائد الاستثمارات، مكافآت الطلاب، الأعمال الحرة.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

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