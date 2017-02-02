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سياسة واقتصاد

وزارة العمل توجه 7 شركات بإيقاف قرارات فصل عشرات الموظفين السعوديين

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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وزارة العمل توجه 7 شركات بإيقاف قرارات فصل عشرات الموظفين السعوديين

وجَّه مكتب العمل في منطقة الحدود الشمالية السعودية عدداً من الشركات بإيقاف عمليات فصل موظفيها السعوديين وإلغاء عقودهم بعد شكاوى وصلت إلى المكتب عن قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 منهم بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

 

وقال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي اليامي إن مدير مكتب العمل في طريف طلب اجتماعاً عاجلاً مع مسؤولي هذه الشركات، وإيقاف عمليات الفصل فوراً، حتى يتم بحث أسباب الفصل والبت في نظاميتها، حسب ما جاء في قرار وزارة العمل بحظر الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، إلا بعد استيفاء عدد من الإجراءات.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن أحد الموظفين المتضررين ويدعى بسام الرويلي (بكالوريوس في الكيمياء) إن الشركة بررت فصله بانتهاء أعمالها، ما سيتركنا أمام مشكلة، خاصة أن عدد الذين صدرت قرارات بفصلهم تجاوز الـ100 موظف عامل في عدد من الشركات.

 

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص أصدر، قبل أيام، قراراً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن القرار الوزاري نص على أنه يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل، وذلك دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة، أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.

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