عرّاب قرارات الرئيس الأمريكي يصبح وزيرا للعدل رغم اتهامه بالعنصرية

وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء على تعيين جيف سيشنز في منصب وزير العدل، وسط معارضة من الديموقراطيين، فيما اشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن سيشنز هو عرّاب الأفكار المتشددة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حين يرى الجمهوريون أن سيشنز يتمتع بـ"الاستقلالية" ويستطيع مواجهة ترامب، يشكك الديموقراطيون في هذا الأمر معتبرين أنه كان من أوائل المؤيدين لحملته الرئاسية، فضلا عن مخاوفهم من مواقفه إزاء الحريات المدنية، ويأتي التصويت في أعقاب قرار حظر دخول مواطني سبع دول في الشرق الأوسط، وما أعقبه من قيام ترامب بإعفاء وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس من منصبها بسبب رفضها تنفيذ القرار بحسب موقع قناة الحرة الأمريكي.

وتقول واشنطن بوست (التي يملكها الملياردير جيف بيزوس صاحب أمازون، واعتبرها محلل سياسي تمثل صراعا بين مليارديرين، أي بيزوس يهاجم ترامب من خلالها) إنه ورغم حمل قرارات دونالد ترامب توقيعها إلا أنها كلها تحمل بصمات سيشنز القادم من ولاية ألاباما.

ويعارض سيشنز العولمة التي لا روح لها، وهي العبارة التي يستخدمها اليمينيون المتشددون الذين يرون في التجارة الحرة والتحالفات الدولية وهجرة غير البيض مخاطر على أمريكا. ورغم فشل سشنز في ترشحه كقاض فيدرالي سنة 1986، بعد اتهامات وجهت له بالعنصرية، إلا أن الكونغرس الأمريكي لن يعارض في الأجواء الحالية توليه منصب وزير العدل الأمريكي.