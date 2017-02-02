سفير مصر بالسعودية يطالب المصريين العاملين بالخارج بتحويل 90 دولاراً شهرياً

أطلق السفير المصري في الرياض ناصر حمدي مبادرة تحويل 90 دولاراً شهرياً من المصريين العاملين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية أمس الأربعاء، أوضح ناصر حمدي خلال حفل استقبال لأبناء الجالية المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، أن هذه المبادرة تُدر عائداً يتجاوز عدة مليارات من الدولارات سنوياً، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري إيجابياً.

وكان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري، قد طالب في أكتوبر الماضي حكومة بلاده بالاتفاق مع دول الخليج لاستقطاع 30 بالمئة من رواتب المصريين العاملين فيها، وذلك لحل أزمة الدولار التي تعانيها مصر.

ويتمركز أغلب المصريين المقيمين في الخارج في منطقة الخليج وخاصة الكويت والإمارات العربية المتحدة وفي مقدمته السعودية حيث أكدت وزارة القوى العاملة المصرية، في فبراير/شباط 2016، أن عدد العمالة المصرية الموجودة في المملكة ابلغ نحو 985 ألف عامل.