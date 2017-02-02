Arabian business
سياسة واقتصاد

سفير مصر بالسعودية يطالب المصريين العاملين بالخارج بتحويل 90 دولاراً شهرياً

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
سفير مصر بالسعودية يطالب المصريين العاملين بالخارج بتحويل 90 دولاراً شهرياً

أطلق السفير المصري في الرياض ناصر حمدي مبادرة تحويل 90 دولاراً شهرياً من المصريين العاملين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر.

 

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية أمس الأربعاء، أوضح ناصر حمدي خلال حفل استقبال لأبناء الجالية المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، أن هذه المبادرة تُدر عائداً يتجاوز عدة مليارات من الدولارات سنوياً، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري إيجابياً.

 

وكان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري، قد طالب في أكتوبر الماضي حكومة بلاده بالاتفاق مع دول الخليج لاستقطاع 30 بالمئة من رواتب المصريين العاملين فيها، وذلك لحل أزمة الدولار التي تعانيها مصر.

 

ويتمركز أغلب المصريين المقيمين في الخارج في منطقة الخليج وخاصة الكويت والإمارات العربية المتحدة وفي مقدمته السعودية حيث أكدت وزارة القوى العاملة المصرية، في فبراير/شباط 2016، أن عدد العمالة المصرية الموجودة في المملكة ابلغ نحو 985 ألف عامل.

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

شركة سنتامين تعتزم دفع نحو 100 مليون دولار لمصر في 2017

4 مهندسين مصريين يحصلون على 500 ألف جنيه هي مستحقاتهم المتأخرة لدى شركة سعودية

مصر تتلقى 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية

مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% اعتبارا من غد الأربعاء

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

ترامب يبحث مع العاهل الأردني "المناطق الآمنة" في سوريا

السعودية استثناء.. سوق الوظائف في الخليج تستعيد نشاطها خلال 2017

قصة "أسوأ مكالمة" أنهاها ترامب بسبب "الصفقة الغبية"

المحكمة المتنقلة في أبوظبي تستعيد حقوق 1700 عامل 2016

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

10 بنوك وطنية بالإمارات توزع 14.43 مليار درهم نقدا عن أرباح 2016

صندوق أبوظبي للتنمية يمول سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان بـ 330 مليون درهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »