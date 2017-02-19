البرلمان الكويتي يلغي قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلغاء قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم إنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2016 دون أثر رجعي.
وكانت المحكمة الإدارية بالكويت قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار البنزين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم 1 أغسطس/آب 2016 على قرار بشأن زيادة أسعار البنزين وبدء العمل به اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2016.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز من 60 فلساً إلى 85 فلساً للتر واحد، والخصوصي من 65 إلى 105 فلوس للتر، والألترا من 90 إلى 165 فلساً للتر.المزيد من أخبار الكويت
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