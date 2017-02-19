السعودية مستعدة لإيداع ملياري دولار لدى اليمن دعماً لاستقرارها المالي

أبدت السعودية استعدادها لإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي في اليمن جراء التدهور الكبير الذي تعاني منه العملة المحلية.

وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، اليوم الأحد، أن "الزيارة الأخيرة للرئيس عبده ربه منصور هادي للرياض، تكللت بالنجاح من خلال إبداء المملكة استعدادها إيداع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".

وسجل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، خلال الأيام الماضية، مستويات قياسية جديدة هي الأدنى منذ عقود في "السوق السوداء"، مع تفاقم أزمة توفره في البنوك ومحال الصيرفة في السوق المحلية، وفق وكالة الأناضول.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في "السوق السوداء"، 356 ريالاً في صنعاء، و360 ريالاً في عدن، بينما استقر في السوق الرسمية عند 250 ريال.

وقالت الوكالة الرسمية إن "زيارة هادي للسعودية تناولت مباحثات حول الوضع الاقتصادي الراهن، الذي تمر به اليمن، وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الحوثيون وحلفائهم، وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلاد ومدخرات البنك المركزي".

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2014 بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية لها من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى، بأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.

وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة استمرت أسبوعاً للسعودية.

وقال مصدر رئاسي للأناضول، إن هادي وصل ظهر اليوم عدن قادماً من الرياض، بعد زيارة للسعودية أعقبت الاشتباكات التي شهدها مطار عدن بين قوات أمنية تتبع أحد القادة المتمردين على قرار الرئيس بإقالته وقوات الحماية الرئاسية.

وتقيم الحكومة اليمنية منذ أشهر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتواجد فيها هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة.