الإعلان عن تحالف أمني دولي مقره أبوظبي

أعلنت اليوم سبع دول في العاصمة أبوظبي تحالفا امنيا دوليا لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات يتخذ ابوظبي مقرا لأمانته العامةـ وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزراء داخلية وممثلي ست دول عربية ودولية.

ويضم التحالف كلا من إيطاليا واسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية إضافة للدولتين المؤسستين للحلف دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

وحسب صحيفة البيان، يهدف التحالف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف اشكالها وتطوير سبل الوقاية منها واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول في سعيها لتعزيز الأمن والنماء لشعوبها وبما يعزز فرص التعاون بينها في المجالات الشرطية والامنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.

وتختلف هذه المجموعة الدولية عن غيرها من التحالفات الأخرى في أنها بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف وتنشر أفضل الممارسات المستخدمة وأسس ووسائل التدريب العام أو المتخصص على الصعيد الشرطي والأمني وستمكنه صبغته القانونية من التصرف بمرونة لمواجهة القضايا والتحديات الشرطية في العصر الحالي.

ونقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمجتمعين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وأكد سموه في كلمة له إن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية بعزم لا يلين لمواجهة الجريمة بكل أشكالها محليا واقليميا ودوليا وذلك إيمانا من قيادتها الحكيمة بأن الامن مسؤولية عالمية مشتركة، مضيفا أن التحديات الأمنية الجديدة باتت تحتاج الى المزيد من التعاون الدولي والاستعداد الكافي لجميع التحديات والانتقال بالعمل الشرطي والأمني من حالة ردة الفعل الى استباق الفعل ورده الى نحر أصحابه من قوى الشر والجريمة.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية استضافت اجتماعا تنسيقيا مطلع هذا العام للإعداد والتنسيق حول تفاصيل التحالف وسبل إخراجه لحيز الوجود في حين استمرت الدول الأعضاء الاتصالات الجانبية والمشتركة تمهيدا لوضع اللمسات الأخيرة للتحالف الدولي للأمن الداخلي.

ويركز التحالف على تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.

كما سيسعى وزراء الداخلية أعضاء التحالف إلى استهداف تطوير النطاق المؤسسي والعمليات التخصصية من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والمنهجيات العملية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة والتدريب التخصصي وعرض أفضل الممارسات المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني لتعميمها على الدول الأعضاء والاستفادة منها.