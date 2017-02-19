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سياسة واقتصاد

سامبا السعودية تعين رانيا محمود نشار رئيسا تنفيذيا

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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سامبا السعودية تعين رانيا محمود نشار رئيسا تنفيذيا

أعلنت "مجموعة سامبا المالية" السعودية عن قبول مجلس إدارتها في اجتماعه اليوم، استقالة المدير العام للمجموعة "سجاد رازفي" والتي تقدم بها بتاريخ 16 فبراير الجاري، نظراً لظروفه الشخصية على أن تسري اعتباراً من اليوم.
 

كما قرر المجلس تعيين "رانيا محمود نشار" رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من تاريخ اليوم 19 فبراير 2017.
 

ووفقا لموقع "أرقام" قالت "سامبا" في بيان على "تداول" إن "رانيا نشار" تمتلك خبرات واسعة في الإعمال المصرفية تمتد لقرابة الـ 20 عاماً، تبوأت خلالها العديد من المناصب القيادية في المجموعة.
 

وحصلت "نشار" على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، كما أكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في ولاية فرجينيا الأمريكية وحصلت على شهادة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، كما كانت أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة الأموال المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تشغل عضوية مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في الباكستان وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة

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