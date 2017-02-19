الإمارات تتوقع عقد صفقات بقيمة 5.4 مليار دولار في معرض "آيدكس"

(رويترز) - قال متحدث باسم معرض الدفاع الدولي (آيدكس) إن الإمارات عقدت صفقات شراء عسكرية بقيمة 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) اليوم الأحد في إطار صفقات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم (نحو 5.4 مليار دولار) تتوقع إبرامها خلال معرض للأسلحة هذا الأسبوع.
وأضاف المتحدث راشد الشامسي أن الصفقات التي أبرمت مع شركات محلية ودولية اليوم الأحد تشمل صفقة بقيمة ملياري درهم مع شركة نمر الإماراتية للسيارات التابعة لشركة توازن القابضة لإمداد القوات المسلحة الإماراتية بأربعمائة سيارة مصفحة.
وقال إن الإمارات تتوقع منح عقود بأكثر من 20 مليار درهم بحلول نهاية آيدكس. وتشارك أكثر من 1200 شركة من 57 دولة في آيدكس أكبر معرض دفاعي في المنطقة الذي يعقد مرة كل عامين.المزيد من أخبار الإمارات
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس