السعودية: 5 إجراءات لإتمام التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عدداً من الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التقاعد وأرسلت تعميماً إلى الجهات الحكومية في المملكة للعمل بهذه الإجراءات.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن "المؤسسة" طلبت من الجهات الحكومية في التعميم خمسة إجراءات لإتمام عملية التقاعد، تتضمن سرعة إعداد بيان الخدمة لمن سوف يحال للتقاعد لهذا العام 1438هـ، وإرساله للخدمة المدنية شاملاً حركة الموظف أثناء الخدمة، لتشمل فترات الإجازات الاستثنائية، والدراسية، والمرضية، والإعارة، وأيام الغياب بدون عذر، وتدرجات المرتبة، والراتب، ويرفق معها صورة واضحة من الهوية الوطنية، وصورة من قرار التعيين، وصورة من قرار إنهاء الخدمة، وأصل رقم الحساب البنكي (الآيبان)، والعنوان البريدي وأرقام الاتصال الثابت والمتنقل الخاص به.

ونصت إجراءات "المؤسسة" على أنه في حالة إنهاء الخدمة لأسباب صحية يرفق أصل التقرير الطبي الصادر عن الهيئة الطبية العامة المثبت للعجز بصفة قطعية، موضحاً فيه تشخيص الحالة والتاريخ المرضي والإجازات المرضية، مع إرفاق المستند المؤيد إذا كانت الإصابة أثناء العمل أو بسببه، وفي حالة انتهاء الخدمة للاستقالة أو الغياب يرفق طلب "نموذج صرف" الموجود على موضع المؤسسة الإلكتروني من صاحب الخدمة ويصادق بالختم الرسمي.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، يتم إبلاغ وكيل المستفيدين بضرورة تعبئة نموذج "إقرار الحالة للمستفيدين" الموجود على موقع المؤسسة وتوقيعه والمصادقة عليه، والتأكيد على منسوبي الوزارات والجهات الحكومية كافة ممن سيحالون للتقاعد بتعديل المهنة في بيانات الأحوال المدنية "متقاعد"، تلافياً لتأخر الصرف.