السعودية: إعادة هيكلة ميزانيات القطاعات البلدية وفق برنامج التوازن المالي

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل في الفترة الحالية على مشروع إعادة هيكلة ميزانية القطاعات البلدية في المملكة بالتعاون مع أمانات المناطق والمدن وذلك في إطار تجنب القطاع البلدي التحديات التي واجهها في السنوات الماضية في ما يخص الميزانيات المخصصة.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن مصادرها إن مشروع تطوير وإعادة هيكلة ميزانية القطاع البلدي سيتم أيضاً بالمشاركة مع وزارة المالية، تلبية لاحتياجات المرحلة الحالية خصوصا فيما يتعلق ببرامج رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج تحقيق التوازن المالي.

وأوضحت المصادر إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم، بناءً على المرئيات التي ستقدمها الأمانات والبلديات، بتسليم مسودة ميزانية القطاع البلدي للعام المالي 1439-1440هـ (2018) لوزارة المالية، وفق تعليمات الميزانية بعد مناقشتها مع مدير الميزانية في كل أمانة.

وفي نهاية العام الماضي، تم نشر وثيقة تحت مسمى "التوازن المالي" في المملكة وتضمنت عدداً من الإجراءات والمشاريع الهدف منها ترشيد الإنفاق وتنويع الإيرادات.