السعودية: عدم إصدار توجيهات بإيقاف التعامل بالريال العماني

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) أنها لم تصدر توجيهات بإيقاف التعامل بالريال العماني.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أوضحت مؤسسة النقد إنه بخصوص امتناع بعض الصرافين في السعودية من صرف الريال العماني، أنها تواصلت مع البنك المركزي العُماني، الذي بين أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الريال العُماني، وأنه لا توجد رسوم جمركية على نقل النقد من وإلى سلطنة عمان.

وجاء إعلان "ساما" رداً على إشاعات تم تناقلها تقول بأن بعض الصرافين في دول الخليج امتنعوا عن قبول الريال العماني بسبب شائعات فرض ضريبة جمركية بنسبة 0.5 بالمئة على جميع العملات الصادرة والواردة لسلطنة عمان بما فيها الريال العماني.