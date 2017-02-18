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سياسة واقتصاد

وزير الدفاع الأمريكي يزور الإمارات في أول جولة بالشرق الأوسط

أريبيان بزنس
السبت، 18 فبراير 2017
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وزير الدفاع الأمريكي يزور الإمارات في أول جولة بالشرق الأوسط

وصل وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الى الامارات السبت في أول زيارة يقوم بها الى الشرق الاوسط منذ توليه مهامه الشهر الماضي.

 

وماتيس الجنرال المتقاعد الذي خدم في العراق وافغانستان يعرف المنطقة جيدا وكان يزورها باستمرار حين كان على رأس القيادة الوسطى الاميركية.

 

 

ومن المتوقع ان يلتقي ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع محمد البواردي، وفق موقع فرانس 24.

 

 

ولم تصدر عن البنتاغون على الفور تفاصيل اضافية حول زيارة ماتيس الذي شارك خلال الاسبوع في اجتماعات في بروكسل وميونيخ.

 

 

وكان هدف مهمته في تلك اللقاءات طمأنة الشركاء الاوروبيين للولايات المتحدة وفي حلف شمال الاطلسي الى أن واشنطن ستواصل دعمها لتحالفاتها القديمة وتبديد القلق حيال المخاوف من تقارب بين البيت الابيض والكرملين.

 

 

وتعتبر الامارات حليفا مهما في المنطقة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

 

 

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحادث هاتفيا في كانون الثاني/يناير مع ولي عهد ابوظبي ووعد "بتعزيز التعاون بشكل اضافي في محاربة الارهاب الاسلامي المتطرف".

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