جمارك دبي تحصل على إعتمادين من المعهد العالمي للابتكار

سجلت جمارك دبي إنجازاً عالمياً جديداً في الإبداع والابتكار بحصولها على اعتمادين من المعهد العالمي للابتكار عن ابتكارين فريدين هما "المنظور المؤسسي المترابط والقدرات المؤسسية".

ويمنح المعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأمريكية عضويات وشهادات في مجال الابتكار للأفراد والمؤسسات بهدف تحسين الحياة المهنية وتطوير الانجازات المؤسسية عن طريق تفعيل دور الابتكار لديهم وذلك من خلال المعايير والأدوات والنماذج والبرامج المسجلة عالميا ويعد المعهد الوحيد من نوعه الذي يقدم شهادات معتمدة في مجال الابتكار على مستوى العالم.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تحرص دائرة جمارك دبي على ترسيخ منهج الابتكار في تطوير العمل الجمركي من خلال تشجيع الموظفين والمديرين في الدائرة على تبنى خدمات جديدة مبتكره لمواجهة التحديات وتحويلها الى إنجازات والمشاركة بفعالية في دعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني بعد ان اصبحت دولة الامارات العربية المتحدة تتقدم بسرعة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي ولا تكتفي بالصدارة الإقليمية حيث أظهر مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 تقدم الدولة 6 مراتب الى المركز الأول عربيا و41 عالميا.

وثمن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي هذا الإنجاز العالمي خلال استقباله فريق عمل إدارة الابتكار في الخدمات بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي و أنتوني مليز المدير التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي وحسام جمعه محمد مدير إدارة الابتكار في الخدمات بجمارك دبي.

وأشار إلى أن جهود الدائرة في تطوير الخدمات الجديدة أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة التي عززت تطور العمل الجمركي محليا وإقليميا وعالميا وقياساً على عمليات وأداء جمارك دبي تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية الى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الرابع على مستوى العالم وفقا لتقرير التنافسية العالمي للعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتعمل جمارك دبي جاهدة على دعم تقدم دولة الامارات في كفاءة الإجراءات الجمركية من خلال المبادرات و المشروعات الجديدة التي تقوم الدائرة بتطويرها مثل برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتعزيز قدرة الشركات على الوصول الى الأسواق العالمية ومبادرة "مساحة العمل الذكية" لتسهيل إنجاز البيانات الجمركية بسرعة خمسة أضعاف عن السابق.

وتتمثل فوائد تطبيق مبادرة التصميم المؤسسي -أحد الابتكارات الحاصلة على اعتماد المعهد العالمي للابتكار - في ربط وتوثيق جميع مكونات المؤسسة وتحقيق السرعة والدقة والجودة في اتخاذ القرارات وإتاحة إدارة فعالة للتغيير ومعرفة تأثيرات التغيير على المؤسسة والتنسيق التام بين الجانب الإداري والاعمال من جهة وبين الجانب التقني من جهة أخرى وكذلك تقليص الوقت من خلال إعادة استخدام مخططات المؤسسة التي تم تصميمها وتوثيقها ونشر المعرفة المترابطة المتكاملة الجمركية وغير الجمركية.