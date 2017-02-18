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سياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية: فرق عمل لتقديم مساعدات للمتضررين من السيول

أريبيان بزنس
السبت، 18 فبراير 2017
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وزارة العمل السعودية: فرق عمل لتقديم مساعدات للمتضررين من السيول

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن تشكيل فرق عمل من وكالتي الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والجمعيات واللجان ومراكز التنمية التي تشرف عليها الوزارة لتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق وقرى المملكة.

 

وقال خالد أبا الخيل إن توزيع المساعدات الغذائية والمالية العاجلة يتم وفق أنظمة الضمان والجمعيات واللجان التابعة للوزارة كل فيما يخصه، موضحاً أنها ستشمل جميع المتضررين من السيول، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار التقلبات المناخية التي تشهدها المملكة.

 

وأضاف "أبا الخيل" أن فرق العمل ستتابع بشكل متواصل، وترصد المناطق والأحياء المتضررة، وسرعة التواصل معهم، للوقوف على احتياجاتهم، وتلبيتها.

 

وشهدت العديد من المناطق السعودية مثل عسير والشرقية والرياض، الأسبوع الماضي، سقوط أمطار غزيرة سرعان ما تحولت إلى سيول نتج عنها خسائر بشرية وأضرار مادية.

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